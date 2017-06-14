Почему Стив Джопс запрещал своим детям айфоны?

Журналист The New York Times Ник Билтон во время одного интервью задал Джобсу вопрос: «Видимо, ваши дети без ума от айпада?» И получил такой ответ: «Они не пользуются им. Дома мы ограничиваем время, которое дети проводят за экранами айпадов».





Журналиста ошеломила такая реакция. Ему почему-то казалось, что дом Джобса заставлен гигантскими сенсорными экранами, а айпады тот раздает гостям вместо конфет. Но это далеко не так.





Вообще, большинство руководителей технологических компаний и предпринимателей из Кремниевой Долины ограничивают время, которое дети проводят у экранов, будь то компьютеры, смартфоны или планшеты. В семье Джобса даже существовал запрет на использование гаджетов по ночам и в выходные дни. Аналогичным образом поступают и другие гуру из мира технологий.





Это может показаться странным. Но, судя по всему, генеральные директора IT-гигантов знают что-то, чего не знают обыватели.





Крис Андерсон, бывший редактор Wired, который сейчас стал исполнительным директором 3D Robotics, ввел ограничения на использование гаджетов для членов своей семьи. Он даже настроил девайсы таким образом, чтобы каждым из них не могли пользоваться более пары часов в сутки.





«Мои дети обвиняют меня и жену в том, что мы слишком озабочены влиянием технологий. Они говорят, что никому из друзей не запрещается пользоваться гаджетами», — рассказывает он.





У Андерсона пятеро детей, им от 6 до 17 лет, и ограничения касаются каждого из них.





«Это потому, что я вижу опасность чрезмерного увлечения интернетом как никто другой. Я знаю, с какими проблемами столкнулся я сам, и я не хочу, чтобы эти же проблемы были у моих детей», — объясняет он.





Под «опасностями» интернета Андерсон подразумевает нерелевантный контент и возможность для детей стать зависимыми от новых технологий так же, как стали зависимыми многие взрослые.





Некоторые идут еще дальше. Алекс Константинополь, директор OutCast Agency, говорит, что ее пятилетний сын вообще не использует гаджеты в будние дни. Двое других детей, которым от 10 до 13 лет, могут пользоваться планшетами и ПК в доме не дольше 30 минут в день.





Эван Уильямс, основатель Blogger и Twitter, говорит, что у двух его сыновей тоже есть такие ограничения. В их доме сотни бумажных книг, и ребенок может читать их сколько угодно. А вот с планшетами и смартфонами все труднее — они могут пользоваться ими не дольше часа в день.





Исследования показывают, что дети до десяти лет особенно восприимчивы к новым технологиям и практически становятся зависимыми от них. Так что Стив Джобс был прав: исследователи говорят, что детям нельзя разрешать пользоваться планшетами больше получаса в день, а смартфонами — дольше двух часов в сутки. Для 10-14-летних детей использование ПК допускается, но только для выполнения школьных заданий.





В общем, мода на IT-запреты проникает в американские дома все чаще и чаще. Некоторые родители запрещают детям пользоваться социальными сетями для подростков (например, Snapchat). Это позволяет им не волноваться о том, что их дети постят в интернете: ведь необдуманные посты, оставленные в детстве, могут навредить их авторам во взрослой жизни.





Ученые говорят, что возраст, в котором можно снимать ограничения на использование технологий, — 14 лет. Хотя Андерсон даже своих 16-летних детей оградил от экранов в спальне. От любых — даже экранов телевизора. Дик Костоло, исполнительный директор Twitter, разрешает своим детям-подросткам пользоваться гаджетами только в гостиной и не разрешает приносить их в спальню.





Чем же занять своих детей?





Автор книги о Стиве Джобсе говорит, что гаджеты, с которыми ассоциировалось его имя, он легко заменял общением с детьми и обсуждал с ними книги, историю — да все что угодно. Но при этом ни у кого из них во время разговора с отцом не возникало желания достать айфон или айпад.





В итоге его дети выросли независимыми от интернета. Готовы ли вы к подобным ограничениям?



