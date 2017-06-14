Поучительная история любви отчима и приемного сына (видео)

Связь между ребенком и родителем всегда особенная, но эта связь не всегда должна быть биологической, чтобы быть уникальной и сильной. Связь родительской любви не всегда связана с кровью, и вам, конечно, не нужно быть кровными родственниками, чтобы быть семьей. Рассказывают Нескучные новости.





Это как раз тот случай. Между этим маленьким мальчиком и его отчимом определенно есть особые отношения. Мальчик удивил своего отчима очень трогательным письмом.





«Я так многому у тебя научился, — писал он и говорил в начале своего письма. «Я спросил маму: « Какая разница между отчимом и настоящим отцом?» Иногда я этого не понимаю».





«Ты был рядом всегда», — эмоционально говорит мальчик. «На всех моих школьных программах и спортивных соревнованиях, и каждый раз, когда ты куда-то отправляешься, ты берешь меня всегда с собой».





Затем маленький мальчик вспоминает кучу мест, куда они оба ездили на протяжении всего времени, что они вместе. Когда мальчик приближается к концу своего письма, его отчим едва сдерживает слезы.





Затем мальчик задает ему три замечательных и искренних вопроса.





«Ты любишь меня? Ты любишь маму? Ты можешь жить без нас?





Без тени сомнения, его отчим отвечает на все три вопроса. Наконец, у мальчика есть последняя просьба к отчиму.





«Давай перестанем играть и сделаем это официально. Ты сделаешь мне самую большую услугу в мире? Ты усыновишь меня?





Сразу после этого, мужчина разразился слезами и искренне обнял своего сына. Это настоящая любовь!



