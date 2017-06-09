Продукты, которые опасны для малышей до 3 лет

Но, оказывается, список продуктов, которые не стоит давать детям до 3-х лет, гораздо шире.





Мясные и рыбные бульоны. При варке в них переходит слишком много экстрактивных веществ, которые раздражают уязвимый желудочно-кишечный тракт ребенка. Так что самым маленьким лучше всего готовить супы на овощном бульоне, а мясо подавать отдельно.





Докторская колбаса. Вряд ли найдется мама, которая решит предложить крохе сырокопченую колбасу со шпиком, а вот докторскую колбасу и молочные сосиски многие почему-то считают более безобидным вариантом.





И напрасно – в них тоже слишком много жиров, соли и пищевых добавок, которые не пойдут на пользу ребенку.





Красная и черная икра. Мы наслышаны, что этот деликатес богат ценными жирами, а потому в праздник обязательно предложим такой бутербродик малышу. К счастью, большинство детей не разделяет наших восторгов, и это правильно. Из-за обилия соли и раздражающего действия на пищеварительный тракт икра совершенно не подходит малышам.





Морепродукты. Малыш с хорошим аппетитом, возможно, не откажется от отварных креветок или кальмаров. Но эти продукты трудно перевариваются и, следовательно, исключаются из детского и диетического питания.





Овощные соленья. Кабачковая икра, оливки, маслины, баночный огурчик – некоторых детей так и тянет на солененькое. Вот только давать ребенку такие блюда диетологи категорически не советуют из-за обилия специй и соли, избыток которой чреват проблемами с почками.





Грибы. Ни лесные грибы, ни «безобидные» парниковые шампиньоны не стоит готовить детям вплоть до школы. Этот продукт очень тяжело усваивается и может вызвать у ребенка расстройство пищеварения.





Глазированные сырки. В составе этого лакомства – избыток сахара и жиров, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, а вот собственно творога там гораздо меньше, чем хотелось бы, поэтому выступать заменой этого важного продукта они не могут.





Мороженое. Прочтите состав этого продукта, и сомнения, стоит ли давать его малышу, рассеются сразу. Эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, растительные жиры – и это еще не весь список компонентов, потенциально опасных для маленького ребенка.





Сдобные булочки. А также всевозможное сдобное печенье, вафли, торты. Сдоба создает большую нагрузку на неокрепшую поджелудочную железу ребенка. Кроме того, если речь идет о выпечке промышленного производства, это настоящий кладезь не только калорий, но и аллергенов – из-за множества пищевых добавок.





Шоколад. До 3-х лет детям не стоит давать его, поскольку какао часто вызывает аллергию. А если в шоколадки или конфеты добавлены искусственные вкусовые компоненты, риск аллергии становится еще выше.





Желудочно-кишечный тракт ребенка до 3-х лет способен переварить далеко не все продукты, которые появляются на столе у его родителей. Так что, если вы не хотите спровоцировать у малыша аллергию или расстройство пищеварения, прислушаться к советам детских диетологов все-таки стоит.



