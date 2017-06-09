5 важных фраз, которые должен слышать каждый ребенок

Родителям нужно также дать своему ребенку то, что не даст никто в мире: поддержку, уважение и признание.





Существует несколько фраз, которые помогут вам в воспитании открытого, честного и любящего человека. И если ты будешь регулярно их использовать, верить в свои слова, то из маленького непоседы вырастет действительно уверенный в своих силах, самостоятельный и счастливый человек. И эти секретные фразы нам раскрыла психолог Мария Малыхина.





«Кто я?» и «Какой я?» два самых главных вопроса, которые человек задает сам себе. Эти вопросы стоят за многими жизненными достижениями и желаниями. Первыми на них отвечают родители, причем в тот период жизни, когда ребенок еще только формирует свой образ «Я». Все остальные «ответы» уже будут наслаиваться на эту заложенную родителями базу. Работая с мамами и папами, я сталкиваюсь с тем, что многие не знают что, как, когда и зачем говорить своему чаду. Мы рассмотрим 5 самых важных фраз.





1. «Я горжусь тобой!»





Каждый ребенок хочет быть для родителей самым лучшим, и он старается, даже если мы этого не требуем или если у него плохо получается, как нам кажется. Когда мы говорим «Я горжусь тобой!» – мы даем ему понять, что заметили его старания и принимаем их, что нам нравится, что он именно такой. Эта фраза как бы ставит ребенка на пьедестал рядом с родителями.





2. «Все делают ошибки. Да, и я тоже»





Это слова поддержки. Конечно, мы можем говорить, что у него получится, справится, постарается и попробует завтра еще раз… Но в тот момент, когда не получилось, ребенку кажется, что не получилось только у него, все могут, а он нет. И в этот момент ему важно услышать, что он не один такой, что идеальные, с его точки зрения, мама и папа тоже могут ошибаться.





3. «Давай сделаем по-твоему»





О! Как дети хотят быть важными, главными, самостоятельными. Родители тоже хотят, чтобы дети были самостоятельными, но часто ограничивают самостоятельность ребенка тем, чтобы он сам выполнял какие-то действия (оделся, покушал, поиграл). Но опять же решение принимают родители. А ведь именно принятие решения и есть истинная самостоятельность.





Когда мы соглашаемся сделать так, как хочет ребенок, мы показываем ему, что его решение верно, правомерно. Конечно, есть сферы, в которых он не может и не должен управлять и решать, потому что это зона ответственности родителей. Но есть и его территория, на которой он будет учиться самостоятельности, а вы принимать его точку зрения.





4. «Я очень ценю твою помощь»





Часто дети стремятся помогать, быть полезными, а родители воспринимают эту помощь, как должное. Ребенок ничего родителям не должен, его задача развиваться, играться и учиться. Такое отношение «убивает» в нем все стремления и потом, как говорят родители, «не допросишься». Благодари малыша, подчеркивай, что его усилия приятны и ценны для тебя. Для многих детей это лучшая мотивация к действию и, что не менее важно, бескорыстная.













5. «Я никогда не перестану тебя любить»





Страх потери любви родителей – самое разрушительное для психики ребенка чувство. Когда ребенок специально или нечаянно сделал что-то, что вывело родителей из себя, заставило злиться и ругаться. Ребенок больше всего боится, что родители перестанут его любить. Помоги ему научиться разделять эти эмоции. Ты можешь злиться на него, не хотеть с ним играть или покупать ему что-то, быть очень расстроенной, но ты никогда не перестанешь его любить, никому не отдашь и ни на кого не поменяешь! В этом кроха должен быть уверен.





Конечно, только этих 5 фраз мало для описания чувств и отношений. Не удивляйся, что среди них нет фразы «Я тебя люблю!», я уверена, что ты говоришь ее своему малышу каждый день!



