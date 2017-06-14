10 советов, как лечить диатез у ребенка

Это произошло и с диатезом, который изначально означал склонность организма к тем или иным заболеваниям или необычным реакциям. Но сегодня многие мамы, ну и, к сожалению, педиатры, используют слово «диатез» как синоним дерматита.

А дерматит у детей чаще всего бывает аллергическим.

Если мы говорим о диатезе в исконном понимании этого слова, то он неизлечим, поскольку можно бороться с заболеваниями, но не со склонностью к их возникновению. Но если речь идет об аллергическом дерматите (что чаще всего и именуют диатезом), то в этом случае есть несколько простых, но, как правило, действенных советов:

1. Прежде всего, усвойте, что аллергический дерматит возникает вследствие воздействия на организм ребенка того или иного аллергена. Проявляется эта болезнь в виде возникновения на коже малыша шелушащихся пятнышек, покраснений, высыпаний, а в ряде случаев и язвочек.

При этом ребенок испытывает дискомфорт в виде зуда, сухости и стянутости кожи, жжения и т.д. Чаще всего можно заметить проявления аллергического дерматита на щечках и попке крохи, если не исключить воздействия аллергена, то сыпь и покраснения постепенно распространятся по всему тельцу ребенка.

2. Чтобы понять, склонен ли ваш малыш к аллергии, достаточно знать, есть ли аллергические реакции на что-либо у его родителей. Диатез, как склонность к аллергическому дерматиту, может быть наследственным. Это вовсе не означает, что если вы не можете есть шоколад, то и вашему ребенку этот продукт противопоказан. Просто родителям-аллергикам необходимо быть более внимательными в вопросах питания их детей.

3. Частые аллергические дерматиты у детей первых лет жизни наблюдаются в силу того, что желудочно-кишечный тракт ребенка, его почки и печень еще недостаточно развиты для того, чтобы нормально перерабатывать привычную для взрослых пищу. Вот и реагирует организм ребенка на такую еду высыпаниями. С этим, кстати, связано такое понятие, как «перерастет», дети действительно перерастают. Просто их организм с возрастом становится сильнее, его защитные силы увеличиваются.

4. Если вы заметили, что щечки или попка вашего малыша покраснели, у него на коже появилась сыпь, или ребенка беспокоит зуд, вам необходимо обратиться на консультацию к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение.

5. Кремы и мази не лечат аллергию, они просто снимают внешние симптомы. Применять все эти средства стоит только тогда, когда состояние вашего малыша нарушено, например, он испытывает сильный зуд, который мешает ему нормально спать. Любые медикаменты давайте ребенку только по назначению лечащего врача.

6. Общие рекомендации по борьбе с дерматитом заключаются в том, чтобы исключить из рациона или окружения ребенка возможный аллерген. Общепризнанными аллергенами являются коровье молоко, цитрусовые, шоколад, клубника, яйца, фрукты и овощи ярко-красного или оранжевого цвета. Стирайте вещи малыша только специальными детскими порошками и мылом без всяких добавок.

7. Можете искупать ребенка в отваре череды или коры дуба, эти средства могут немного уменьшить раздражение на коже и зуд. Только не переусердствуйте, эти отвары очень сильно сушат кожу.

8. Опыт многих сознательных мам показывает, что нормальное питание – часто единственный способ победить дерматит. Запомните, если вы точно знаете, что у вашего ребенка аллергия, например, на апельсины, то ему этот продукт запрещен полностью.

Даже небольшая долька апельсина способна спровоцировать новый виток заболевания. К вызывающим аллергию продуктам нельзя приучить ребенка. Пытаясь понемногу давать своему малышу запретную еду, вы лишний раз наносите вред его организму, что может привести к серьезным последствиям.

9. Установите абсолютное табу на соки, конфеты, колбасы и другие продукты, в которых содержатся синтетические пищевые добавки. Заботьтесь о здоровье своих детей!

10. Все указанные рекомендации по питанию относятся и к рациону кормящих мам, только в этом случае ребенок болезненно реагирует на те продукты, которые съела его мама.







