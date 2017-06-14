Советы звездных мам Украины в воспитании ребенка

Совсем недавно на Книжном Арсенале прошла презентация книги Анны Быковой Самостоятельный ребенок, или как стать ‟ленивой” мамой от издательства BookChef, которая вышла в марте этого года. На презентации присутствовали: актриса Студии Квартал–95 Елена Кравец, писательница и сценарист Елена Андрейчикова, основательница медиа-ресурса Анжела Еременко и детский психолог Алевтина Шевченко.





Звездные мамы обсуждали ошибки в воспитании, являющиеся тем самым корнем неудач, с которыми впоследствии малыш сталкивается в процессе взросления. Они говорили о том, что недостаточно просто любить своего ребенка, требуется еще иметь определенные знания и, приобретя книжку Анны Быковой, каждый родитель сможет понять, как вырастить благодарного и успешного ребенка, но при этом продолжать наслаждаться собственной жизнью.









Елена Кравец Пресс-служба





На страницах книги автор рассказывает, почему после появления в семье новорожденного не стоит забывать о собственных интересах, отдыхе и развлечениях, ведь многие современные родители стремятся проживать не только свою жизнь, но и жить за собственных детей, участвовать во всех их делах, решать проблемы и планировать их каждый шаг. Однако мало кто задумывается, насколько в такой опеке и заботе нуждаются сами дети.





Легкий ироничный слог и обилие жизненных ситуаций, делают книгу простой и увлекательной для чтения. Стоит также отметить, что на ее страницах автор делится собственным опытом, при этом он не призывает делать именно конкретно так, как сказано, а рекомендует обратить внимание на различные ситуации и стечение обстоятельств, просит задуматься, проводит аналоги и рассказывает об исключениях из правил. Эта книга поможет родителям избавиться от перфекционизма, постоянного чувства вины, что просто не дает установить гармоничные взаимоотношения с собственным ребенком.









Самостоятельный ребенок Пресс-служба





Звездные мамы считают, что прочитав эту книгу, ты узнаешь





- когда нужно помогать ребенку, а когда лучше предоставить ему свободу действий;





- как научить малыша самостоятельно одеваться, складывать игрушки и ложиться спать;





- в чем заключается опасность гиперопеки, и каким образом избежать ее;





- как перестать быть мамой-перфекционистом и стать “ленивой“ мамой;





- каким образом помочь малышу поверить в собственные силы;





- что делать, когда малыш постоянно твердит: “Я не могу“;





- что такое воспитание в стиле коучинг.



