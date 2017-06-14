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Леди
Мой малыш
14 июня 17, 22:46
Советы звездных мам Украины в воспитании ребенка
мама и дите
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Ключевые моменты воспитания, которые отметили звездные мамы Украины, прочитав книгу для ленивых мам.
Совсем недавно на Книжном Арсенале прошла презентация книги Анны Быковой Самостоятельный ребенок, или как стать ‟ленивой” мамой от издательства BookChef, которая вышла в марте этого года. На презентации присутствовали: актриса Студии Квартал–95 Елена Кравец, писательница и сценарист Елена Андрейчикова, основательница медиа-ресурса Анжела Еременко и детский психолог Алевтина Шевченко.

Звездные мамы обсуждали ошибки в воспитании, являющиеся тем самым корнем неудач, с которыми впоследствии малыш сталкивается в процессе взросления. Они говорили о том, что недостаточно просто любить своего ребенка, требуется еще иметь определенные знания и, приобретя книжку Анны Быковой, каждый родитель сможет понять, как вырастить благодарного и успешного ребенка, но при этом продолжать наслаждаться собственной жизнью.


Елена Кравец Пресс-служба

На страницах книги автор рассказывает, почему после появления в семье новорожденного не стоит забывать о собственных интересах, отдыхе и развлечениях, ведь многие современные родители стремятся проживать не только свою жизнь, но и жить за собственных детей, участвовать во всех их делах, решать проблемы и планировать их каждый шаг. Однако мало кто задумывается, насколько в такой опеке и заботе нуждаются сами дети.

Легкий ироничный слог и обилие жизненных ситуаций, делают книгу простой и увлекательной для чтения. Стоит также отметить, что на ее страницах автор делится собственным опытом, при этом он не призывает делать именно конкретно так, как сказано, а рекомендует обратить внимание на различные ситуации и стечение обстоятельств, просит задуматься, проводит аналоги и рассказывает об исключениях из правил. Эта книга поможет родителям избавиться от перфекционизма, постоянного чувства вины, что просто не дает установить гармоничные взаимоотношения с собственным ребенком.


Самостоятельный ребенок Пресс-служба

Звездные мамы считают, что прочитав эту книгу, ты узнаешь

- когда нужно помогать ребенку, а когда лучше предоставить ему свободу действий;

- как научить малыша самостоятельно одеваться, складывать игрушки и ложиться спать;

- в чем заключается опасность гиперопеки, и каким образом избежать ее;

- как перестать быть мамой-перфекционистом и стать “ленивой“ мамой;

- каким образом помочь малышу поверить в собственные силы;

- что делать, когда малыш постоянно твердит: “Я не могу“;

- что такое воспитание в стиле коучинг.

Источник: ivona
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