Секрет воспитания, которому нас научил принц Уильям (ФОТО)

Здорово, когда этот подход дает ребенку понять и почувствовать, как он вам дорог и важен. У принца Уильяма, подобный метод есть, и об этом всему миру намекнули папараци.

Если взглянуть на фотографии принца Уильяма и его сына Джорджа, вы непременно заметите, что герцог Кембриджский часто становится на колени либо садится на корточки во время разговора с первенцем.

На крестинах у принцессы Шарлотты.





Рядом с очень шумным вертолетом принц присел рядом с сыном и взял его за руку.





И даже с президентом Обамой в ходе президентского визита в Кенсингтонский дворец.

Однажды его даже отругала королева за то, что он использует свой привычный метод воспитания в формальной обстановке, где собирается много важных персон.





И в обычной игровой обстановке принц садится перед сыном на корточки или на колени, чтобы быть с ребенком на одной волне и добиться контакта "глаза в глаза".

В чем "фишка"?

Детские психологи называют такой подход "техникой активного слушания", когда дети чувствуют, что их слова на самом деле очень важны для родителей. Такое внимание родителей, когда они на пару секунд оставляют все свои дела, разговоры и оказываются рядом с малышом, здесь и сейчас, - мощно стимулирует самооценку, а также развивает доверие и помогает в дальнейшем находить общий язык даже в самых непростых ситуациях.

P.S. В следующий раз, когда ваш ваш попросит внимания, присядьте рядом, поговорите, глядя ему прямо в глазки. Этот метод одобрен королевской семьей!

Источник: kolobok.ua

