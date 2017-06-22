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Леди
Мой малыш
22 июня 17, 00:31
Ребенка укусила мошка, что делать?
ребенок
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Июнь - пора активизации различных кровососущих и жалящих насекомых.
И, наверное, многие мамы со мной согласятся, что наиболее болезненные последствия укуса у ребенка оставляет именно мошка. Да, сам укус мошки безболезненный, но вот потом...

Коварность мошки в том, что она кусает не только в открытые части тела: она может проникать под одежду и, в отличие от комаров, может укусить в район глаза. При этом место укуса отекает, появляется жжение, зуд, иногда синяк. У малышей до 6 лет может даже подняться температура тела. 

Все это вызывается гемолитическим ядом и веществами в слюне мошки, которые она вводит в место укуса для безболезненного прокусывания кожи и разжижения крови. Кстати, именно по этой причине из ранки после укуса мошки может течь кровь. 
 
Что делать, если укусила мошка? 

В первую очередь нужно остановить кровь, если она продолжает вытекать, и предовратить развитие опухоли. Остановить кровь и провести дезинфекцию ранки поможет обычный спирт или одеколон: приложите к месту укуса ватку, смоченную ими. 
 
Зуд после укуса мошки тоже нужно обязательно снять. Опасность его в том, что малыш может расцарапать ранку и занести инфекцию, в следствие чего, место укуса начнет гноиться и будет долго заживать. Чтобы снять зуд и отек, воспользуйтесь антигистаминными препаратами, как таблетированной формы, так и местного назначения (лоратадин, фенистил, цетрин, псилобальзам и пр.) 

Также можно попытаться унять зуд и снять отечность с помощью раствора соды пищевой. Для этого вам понадобится 1 стакан воды и 1 чайная ложка соды. Растворите соду в воде, смочите ватный диск в содовом растворе и приложите его к месту укуса. 
 
Снять зуд и уменьшить воспаление помогает лед: заверните лед в полиэтиленовый пакет, а  потом в полотенце. Приложите к месту укуса.
 
Народные средства при укусе мошки
 
Есть также много народных способов, которые помогают снять отек и зуд при укусе мошки. Например, лично проверенное средство - кашица из листьев мяты. Для этого несколько листиков разотрите между руками, пока не появится сок и приложите эту кашицу к месту укуса.
 
Такими же свойствами обладают и другие растения: черемуха, петрушка, подорожник, капуста.
 
Если мошка укусила в глаз, то облегчить состояние, поможет тертый молодой картофель. Натрите картофель на мелкую терку. Выложите кашицу на марлю или кусочек бинтика и приложите  к глазу. Меняйте компресс по мере его высыхания.
 
Профилактика укуса мошки
 
Чтобы избежать укусов мошки можно воспользоваться специальными средствами защиты в виде аэрозолей или кремов. Вот только перед покупой обязательно ознакомьтесь с инструкцией: можно ли их наносить детям и с какого возраста. Если ребенок совсем маленький, воспользуйтесь народными средствами защиты от укуса мошки. Мошка боится запаха ванили и гвоздики. Поэтому гвоздичное и ванильные масла можно смело взять на вооружение.
 
Ванильный защитный раствор от укуса мошки можно приготовить самостоятельно. Возьмите пакетик ванили (не ванильного сахара) и растворите его до полного исчезновения кристалов в стакане воды. Этим раствором с помощью пульверизатора можно обработать одежду ребенка, коляску, пологи кроватки и пр. Готовый раствор "работает" в течение 2-3 дней. 
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