Ребенка укусила мошка, что делать?

И, наверное, многие мамы со мной согласятся, что наиболее болезненные последствия укуса у ребенка оставляет именно мошка. Да, сам укус мошки безболезненный, но вот потом...





Коварность мошки в том, что она кусает не только в открытые части тела: она может проникать под одежду и, в отличие от комаров, может укусить в район глаза. При этом место укуса отекает, появляется жжение, зуд, иногда синяк. У малышей до 6 лет может даже подняться температура тела.





Все это вызывается гемолитическим ядом и веществами в слюне мошки, которые она вводит в место укуса для безболезненного прокусывания кожи и разжижения крови. Кстати, именно по этой причине из ранки после укуса мошки может течь кровь.

Что делать, если укусила мошка?





В первую очередь нужно остановить кровь, если она продолжает вытекать, и предовратить развитие опухоли. Остановить кровь и провести дезинфекцию ранки поможет обычный спирт или одеколон: приложите к месту укуса ватку, смоченную ими.

Зуд после укуса мошки тоже нужно обязательно снять. Опасность его в том, что малыш может расцарапать ранку и занести инфекцию, в следствие чего, место укуса начнет гноиться и будет долго заживать. Чтобы снять зуд и отек, воспользуйтесь антигистаминными препаратами, как таблетированной формы, так и местного назначения (лоратадин, фенистил, цетрин, псилобальзам и пр.)





Также можно попытаться унять зуд и снять отечность с помощью раствора соды пищевой. Для этого вам понадобится 1 стакан воды и 1 чайная ложка соды. Растворите соду в воде, смочите ватный диск в содовом растворе и приложите его к месту укуса.

Снять зуд и уменьшить воспаление помогает лед: заверните лед в полиэтиленовый пакет, а потом в полотенце. Приложите к месту укуса.

Народные средства при укусе мошки

Есть также много народных способов, которые помогают снять отек и зуд при укусе мошки. Например, лично проверенное средство - кашица из листьев мяты. Для этого несколько листиков разотрите между руками, пока не появится сок и приложите эту кашицу к месту укуса.

Такими же свойствами обладают и другие растения: черемуха, петрушка, подорожник, капуста.

Если мошка укусила в глаз, то облегчить состояние, поможет тертый молодой картофель. Натрите картофель на мелкую терку. Выложите кашицу на марлю или кусочек бинтика и приложите к глазу. Меняйте компресс по мере его высыхания.

Профилактика укуса мошки

Чтобы избежать укусов мошки можно воспользоваться специальными средствами защиты в виде аэрозолей или кремов. Вот только перед покупой обязательно ознакомьтесь с инструкцией: можно ли их наносить детям и с какого возраста. Если ребенок совсем маленький, воспользуйтесь народными средствами защиты от укуса мошки. Мошка боится запаха ванили и гвоздики. Поэтому гвоздичное и ванильные масла можно смело взять на вооружение.

Ванильный защитный раствор от укуса мошки можно приготовить самостоятельно. Возьмите пакетик ванили (не ванильного сахара) и растворите его до полного исчезновения кристалов в стакане воды. Этим раствором с помощью пульверизатора можно обработать одежду ребенка, коляску, пологи кроватки и пр. Готовый раствор "работает" в течение 2-3 дней.