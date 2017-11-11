Что ни в коем случае нельзя запрещать ребенку?

Однако существуют определенные вещи, которые ни в коем случае нельзя запрещать ребенку, поскольку это очень плохо может отразиться на его здоровье и психическом состоянии. Подобных запретов нельзя придерживаться даже в том случае, если вы убеждены, что действуете во благо ребенка.





1. Во-первых, нельзя лгать, даже если ложь незначительна – это все равно плохо. Если с детства приучать ребенка к вранью, то он с годами научится говорить неправду не только окружающим, но и вам, не считая это чем-то противоестественным. А вот различить, когда ребенок солгал, а когда сказал правду, вам уже не удастся, потому что опыта у вашего чада будет предостаточно.





2. Не заставляйте ребенка кушать, если он не хочет. Конечно, в раннем возрасте, как советуют педиатры, необходимо соблюдать определенные правила. Но при этом нужно принимать во внимание, что все дети разные, поэтому каждый из них имеет свои предпочтения во времени приема пищи. Если же вы будете заставлять ребенка есть или пить в строго определенное время, это может повлиять на его способность распознавать подобные сигналы организма.





3. Ребенок не должен извиняться за то, чего он не совершал или когда не понимает причину. Очень часто подобную ситуацию можно увидеть на детских площадках, когда мамочки заставляют извиняться малышей неизвестно за что. Конечно, ребенок извинится, но такое принуждение сделает его только исполнительным, а никакого такта или сожаления при этом ребенок испытывать не будет.





4. Не заставляйте ребенка быть тем, кем он не является. Если ваш малыш застенчив или наоборот чересчур подвижный, не заставляйте его меняться, только потому, что вы считаете это правильным. Позвольте ребенку быть самим собой. Это позволит ему чувствовать себя комфортно и знать, что вы любите его, потому что он именно такой.





5. Никогда не заставляйте ребенка резко изменять свои привычки. И совсем неважно, о чем идет речь – о необходимости спать отдельно от родителей, отказе от соски. Для каждой такой смены ребенок должен дорасти. Все изменения в его жизни должны проходить плавно.





6. Нельзя заставлять ребенка здороваться с незнакомыми ему людьми или дружить с теми, с кем он не хочет. В первом случае ребенок перестает бояться незнакомых людей, что в наше время очень опасно. Во втором – если вы дружите с родителями, это вовсе не значит, что ваш ребенок должен дружить с ребенком ваших друзей, особенно если его постоянно обижают или ломают игрушки.





7. Никогда не заставляйте малыша ночевать там, где он чувствует себя дискомфортно, где незнакомая или непривычная обстановка. В такой ситуации ребенок будет чувствовать себя никому ненужным. Если вам необходимо куда-нибудь отлучиться, лучше попросите кого-то из родственников переночевать у вас дома.





8. Не сажайте ребенка на диеты и не наказывайте едой. Конечно, есть большое количество детей с избыточным весом, но это не значит, что нужно полностью лишать их мороженного или конфет. Не делайте из еды культа. Если вы все же решились ограничить ребенка в каких-то продуктах, просто старайтесь не держать их дома. Если у ребенка есть аллергические реакции, объясните ему, что можно кушать, а от чего лучше воздержаться.





9. Не заставляйте детей делать то, что у них не получается вовсе или получается плохо. Если у ребенка нет каких-то определенных данных, например, для занятий спортом, может, стоит найти что-то другое – отвести в музыкальную школу или в футбольную секцию.





Помните, что чем раньше ребенок научится самостоятельно принимать решения, тем быстрее он сможет отвечать за свои поступки.