Равнодушие отца травмирует ребенка на всю жизнь

Ученые из Университета штата Коннектикут (США) сообщили, что самым сильным негативным опытом для ребенка, оказывающим серьезное влияние на развитие его личности, является невнимание отца. Рональд Ронер, директор Центра по изучению межличностных отношений и его коллеги проанализировали 36 исследований по этой теме, которые проводились 35 лет





В них участвовали 1400 взрослых и 8600 детей из 18 стран. Характеристики личности во всех исследованиях оценивались, исходя из популярной теории «Parental Acceptance-Rejection Theory», PART («Теория родительского принятия-отказа»). Это теория социализации, которая объясняет и предсказывает последствия родительского внимания/невнимания к ребенку, оказывающего огромное влияние на его когнитивное и эмоциональное развитие.













Оценка проводилась на основе семи критериев: агрессивность, независимость, позитивная самооценка, адекватность самовосприятия, эмоциональная отзывчивость, эмоциональная устойчивость и положительное мировоззрение.





Согласно результатам исследования, наибольшее влияние на развитие детей оказывают отцы, несмотря на то, что у большинства из них на воспитание нет времени, и внимания отпрыскам они уделяют меньше, чем матери – в силу занятости или отсутствия интереса к этому процессу.





Как пояснил Ронер, во многих культурах отцы стоят на вершине иерархической семейной лестницы, считаются главой семьи, имеют большее влияние, чем матери и в процессе принятия внутрисемейных решений последнее слово остается за ними. Ученый также отметил, что в связи с тем, что мамы проводят с детьми больше времени, ошибки в воспитании, как правило, приписываются им, однако нужно понимать, что на ребенка оказывает влияние внутрисемейное поведение обоих родителей.





Ронер выразил надежду, что результаты этого исследования помогут отцам осознать всю ответственность и проявлять больше любви и заботы, начиная с самого раннего возраста их детей.







