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Леди
Мой малыш
16 ноября 17, 21:57
10 детских мультфильмов, которые нужно показать ребенку
крыс Реми
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Представляем вам и вашим детям замечательную подборку мультфильмов от компаний Pixar и Disney.

Представляем вам и вашим детям замечательную подборку мультфильмов от компаний Pixar и Disney.

Берите на заметку!

1. Корпорация монстров, 2001



Склизкий гад в сливном бачке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из "Аленького цветочка", гигантские мокрицы под кроватью — все они существуют на самом деле. Все, что им нужно — пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество.

2. В поисках Немо, 2003



Среди прекрасных тропических морских стихий, в районе Большого барьерного рифа в уединении живет рыба-клоун по имени Марлин. Он растит своего единственного сыночка Немо. 

3. Суперсемейка, 2004



История семьи супергероев, члены которой уже отошли от больших дел и предпочитают жить непримечательной жизнью обычных землян. В прошлом все они обладали сверхъестественными способностями и относительно легко справлялись с мировым злом.

4. Тачки, 2006



Неукротимый в своем желании всегда и во всем побеждать гоночный автомобиль "Молния" Маккуин вдруг обнаруживает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке Радиатор-Спрингс, что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии.

5. Рататуй, 2007



Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. 

6. ВАЛЛ-И, 2008


Робот ВАЛЛ-И из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди.

7. Вверх, 2009


78-летний ворчун Карл Фредриксен считает, что жизнь обходит его стороной. Чтобы сдержать обещание, данное своей почившей жене, он решает осуществить свою мечту о великом приключении, привязав тысячи воздушных шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки

8. Храбрая сердцем, 2012



Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макинтошу и сварливому лорду Дингволлу.

9. Холодное сердце, 2013


Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие.

10. Город героев, 2014


Юный Хиро Хамада — прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио.

ИСТОЧНИК: KOLOBOK.UA
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