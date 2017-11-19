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Леди
Мой малыш
18 ноября 17, 21:08
Почему нельзя ругать детей?
дети
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Названы 5 важных причин.
Воспитание ребенка – процесс весьма нелегкий. И бывают ситуации, когда обойтись наказания просто невозможно. Однако каждый родитель с некоторым опытом за плечами прекрасно понимает, что крик или повышенный тон – это не самый лучший способ объяснить ребенку, в чем он не прав.

Сегодня, к международному дню защиты детей "Обозреватель" собрал для вас пять веских причин, имеющих научные доказательства, которые объясняют, какие последствия для детской психики и здоровья несут такого рода эмоциональные всплески родителей.

Причина №1 – ребенок не понимает, почему на него кричат

Дети в возрасте до четырех лет не способны сопереживать и понимать чувства других. Поэтому кричать на ребенка, надеясь, что он поймет ваши эмоции и осознает свою вину – бесполезно, поскольку в детском мозге еще созрели нервные волокна, которые отвечают за чувства к другим. Если малыш в чем-то не прав, постарайтесь объяснить, но не кричите, и не пытайтесь вызвать сожаление.

Причина №2 – чтобы избежать наказания, ребенок начнет обманывать

Если вы хотите, чтобы у вас с ребенком были честные и доверительные отношения – не ругайте его за каждый опрометчивый поступок. Уже не одними учеными, да и на личной практике многих поколений доказано, что если дети уверены в том, что за такое поведение они будут наказаны, то скорее скроют правду, нежели откажутся от подобного поведения. Поэтому, основная задача родителей – показать, что самим поступком вы не довольны, и рассказать, как следовало бы поступить (без нравоучений и упреков), но благодарны ребенку за то, что он не скрыл от вас правду.

Причина №3 – частые конфликты в семье отражаются на успеваемости в школе

Как показывают результаты многих исследований, если родители слишком строги в воспитании, и требуют у детей высоких отметок в школе, отказывая, в качестве наказаний, в интересном времяпровождении или важных для школьника покупках, рискуют вырастить бунтаря. По мнению ученых, если ребенка постоянно ругают и упрекают, он начинает чувствовать себя ненужным, плохим. В итоге вырастает человек с низкой самооценкой, и нередко попадает в соответствующее окружение. Помните, ребенку в любом возрасте важно понимание и похвала от родителей. Если он не справляется с каким-то предметом в школьной программе, ему нужно помочь, а не ругаться и кричать.

Причина №4 – дети не меньше взрослых склонны к эмоциональному перееданию

Многие взрослые часто тянутся за сладким, чтобы успокоить нервы и снять напряжение. Британскими учеными было установлено, что дети реагируют на переживания аналогичным способом. По мнению исследователей, основная причина такого поведения – эмоциональная атмосфера в семье. То есть, чем больше стрессовых ситуаций переживает ребенок, тем больше он склонен к перееданию и, как следствие, к ожирению. Кроме того, эксперты не советуют использовать любимую еду ребенка в качестве наказания – если ему будут часто отказывать в сладком из-за плохого поведения, это также может привести к последующим проблемам с весом.

Причина №5 – дети иначе воспринимают жизненные ситуации

Американские ученые провели интересный эксперимент, результаты которого показали, что дети не обращают внимания на то, что важно для взрослых, но в то же время для них значащие моменты совсем иные. Поэтому, перед тем, как повысить голос на ребенка, вспомните, что в его глазах окружающий мир совсем другой, а в возрасте 4-5 лет они его активно исследуют, экспериментируют, узнают новое. Не отбивайте у них эту охоту своими упреками и одергиванием, когда малыши вырастут, они скажут вам спасибо! Защитите своих детей от жестокости и негативных эмоций, взрослая жизнь со всеми ее проблемами у них еще впереди.

Источник: https://www.obozrevatel.com
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