5 родительских ошибок в наказании детей

Однако, к каждому ребенку необходимо найти свой подход, и для родителей важно оставаться гибкими в любых условиях и ситуациях, чтобы своевременно и правильно, а главное, эффективно реагировать на проступки детей и корректировать их поведение. Без наказания не бывает эффективного воспитания – это факт, и от него не отмахнуться. Однако, наказание наказанию рознь и не всегда родители выбирают безопасные для детской психики методы. Рассмотрим, какие ошибки в наказании, допущенные родителями, могут аннулировать его эффективность и только ухудшат ситуацию.





1. Наказание без внятного объяснения





Ребенок, которого наказывают, должен извлечь определенный урок из своего поведения и действий родителей. Именно поэтому, все наказания, начиная с самого раннего возраста, должны быть объяснены ребенку. Родитель должен, просто обязан внятно, на доступном для понимания языке, объяснить ребенку, что наказание – это не выплескивание злости, а последствие неправильных действий. Ребенок должен четко и конкретно понимать, за что он сейчас терпит то, что терпит. Выбирать можно различные методы наказания, но какими они бы ни были, важно дать четко понять ребенку за что он терпит наказание – только так можно научить его не повторять своих ошибок, при этом не утратив свой родительский авторитет.





2. Наказание отвержением





Отвержение, отстранение, попытки не разговаривать с ребенком, пресловутый «угол» - все это дает понять ребенку, что из-за своего проступка он отвергнут родителями, хоть и на время. Но, что происходит в долгосрочной перспективе? Дети еще не умеют мыслить наперед – они переживают в полной мере настоящий момент. В голове ребенка (не в его сознании) проносятся тревожные мысли: «Я больше не любим», «Я не нужен», «Я не настолько хорош, чтобы мама и папа меня любили». Невинные на первый взгляд дисциплинарные методики в итоге приводят к тому, что ребенок растет с огромной, ноющей раной в сердце. Вместе с новыми отметками на ростомере появляются новые комплексы, патологическая застенчивость, склонность ко лжи. Поведение усугубляется – учащаются наказания, а в результате глубже травмируется психика. Каков результат? Ничего хорошего. Именно поэтому наказывать надо в любви. Ничего страшного не произойдет, если ребенок будет, даже терпя наказание знать, что он по-прежнему любим и ценен.





3. Публичное наказание





Примерно с трехлетнего возраста ребенок начинает активно проявлять и развивать социальные навыки. Любые проблемы с окружающим миром в процессе знакомства с ним и становления в нем, ребенок решает с помощью родителей. Но, если он публично наказывается, он переживает сильнейшее унижение. Даже колкие фразу и крик на публике может стать психотравмирующим фактором, который в будущем приведет к серьезным проблемам и комплексам. Публичное наказание в раннем детстве – это фундамент для заниженной самооценки. В более сознательном возрасте – это фундамент для социофобии. Если же публично наказывается подросток – это точка в близких отношениях с ним. Особенно остро переживают подростки такие действия – быть отруганным на виду у сверстников или посторонних людей для подростка это подобно смерти.





4. Лишение восполнения базовых потребностей





Многие родители знают, что для детей может служить наказанием лишение их чего-то важного для них. Это на самом деле очень действенный метод, который при грамотном подходе позволяет ребенку понять силу последствий своих поступков. Однако, важно понимать, что лишать можно чего угодно, но только не восполнения базовых потребностей. У каждого человека есть базовые, то есть основные потребности на разных уровнях, восполнение которых жизненно необходимо. Базовые потребности взрослых отличаются от детских. Речь не идет о телесных потребностях, таких как сон и еда – ни одному здравомыслящему родителю не придет в голову лишать своих детей таких важных вещей в качестве наказания. Но, речь идет о потребностях на других уровнях.





У взрослых притупляется потребность в познании мира, но при этом обостряется потребность в реализации внутреннего потенциала. К примеру, дети не могут быть лишены в качестве наказания книг или игрушек – они играют важную роль в развитии малыша. Детей нельзя лишать общения со сверстниками, так как потребность в социальных контактах так же является базовой. Но, лишить ребенка визита в парк развлечений, игры за компьютером или просмотра мультиков – это допустимый и весьма эффективный в наши дни вариант.





5. Телесное наказание





К счастью, за последние десятилетия значительно сократилось число семей, где практикуется физическое наказание в отношении непослушных детей. Но, тем не менее, многие люди до сих пор думают, что порка – это святое дело. На самом деле физическое наказание не учит детей добру. Боль и агрессия не может научит ничему, кроме того, что такое поведение является нормальным. Физическое наказание лишает ребенка связи с родителями и чувства защищенности. Родители передают ребенку посыл – в этом мире прав тот, кто сильнее. Поэтому, болью дети не учатся – они от нее озлобляются и учатся тщательно маскировать свои проступки. Физическое наказание порождает и развивает лукавство, поэтому лучше его избегать.





Как видите, в большинстве случаев наказание может быть вполне здравым и полезным для развития личности ребенка. Главное помнить всегда о том, что целью наказания является не выплескивание эмоций и не восстановление справедливости. Цель наказания – коррекция поведения и наставление ребенка на правильный путь. Более того – наказание бывает нужным только тогда, когда были допущены ошибки в воспитании, поэтому его можно предотвратить вовсе!



