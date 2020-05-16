6 проверенных способов воспитать испорченного ребенка



Чего не следует делать, если вы не хотите воспитать испорченного и избалованного ребенка.

1. Не реагируй на плохое поведение

Твой ребенок капризничает, закатывает истерики или обижает других детей, а ты ничего не предпринимаешь. Многие не хотят выглядеть суровыми мамашами и потому никак не реагируют на плохое поведение детей. Часто родители не знают, как правильно наказывать детей.

Такое воспитание может привести ребенка к серьезным проблемам в будущем, таким как нарушение закона, например. Дети живут согласно границам и правилам взаимодействия с другими людьми, которые им устанавливают родители. Если ты не будешь устанавливать правила, грань между хорошими и плохими поступками становится размытой или может совсем отсутствовать.

Как следует поступить: Разработай четкий и последовательный список санкций за проступки для своих детей. Если они плохо ведут себя в школе или в обществе, лиши их некоторых привилегий, таких как компьютер или десерт. Применяй домашний арест за по-настоящему плохое поведение. Всегда спокойно объясняй, почему то или иное поведение неприемлемо. Не меняй основные формулировки: если раз за разом повторять одно и то же, ребенок рано или поздно все усвоит.

2. Всегда уступай

Не имеет значения, чего хочет ребенок, он получает это. Неважно, игрушка ли это, которую он увидел, стоя в очереди в супермаркете, или игровая приставка, которая стоит четверть твоей зарплаты. Давая ему все, что он потребует, ты вырастишь эгоиста.

Многие родители думают, что, отказывая детям в их просьбах, они будут выглядеть врагами своих малышей. Но детям нужно реальное представление о том, как получить желаемое, им необходимо узнать цену деньгам и труду. Хватаясь за бумажник из-за любого нытья, ты создашь впечатление, что деньги и материальные ценности важнее эмоционального и духовного опыта и что нет необходимости работать и зарабатывать, чтобы получить то, чего хочешь.

Как следует поступить: Ограничься одним подарком в месяц, выделив на это определенную сумму денег. Если ребенок хочет больше или чего-то более дорогого, он должен на это заработать (например, выполняя работу по дому) или сэкономить на карманных расходах.





3. Всегда принимай сторону ребенка

Когда учитель или кто-то еще сообщает тебе, что твой ребенок плохо себя ведет, ты не веришь и всегда встаешь на сторону своего ребенка. Мы все хотим верить, что наши дети — сущие ангелочки, но закрывать глаза на их проступки или отрицать их — не выход. Некоторые родители думают, что их дети не могут поступать неправильно, что во всем всегда виноваты какие-нибудь хулиганы. Жизненно необходимо подчеркнуть важную роль учителей, полицейских и прочих взрослых людей. Объясни детям, что они не выше правил и что ошибки влекут последствия.

Как следует поступить: Если учитель или воспитатель твоего ребенка советует принять определенные меры, следуй этому совету до тех пор, пока это безопасно и разумно. Объясни ребенку, почему это произошло. И что ты по-прежнему любишь его, но нужно делать то, что требуется, чтобы вырасти ответственным человеком.





4. Ссорься на глазах у ребенка

Семейные сцены — последнее, что нужно видеть ребенку. Это может сказаться даже на здоровье малыша, психологические проблемы «аукаются» потом всю жизнь различными болезнями.

Дети, ставшие свидетелями семейных скандалов, могут совершать необдуманные поступки, сбегать из дома, искать опасные способы убежать от реальности, такие как наркотики или алкоголь. Кроме того, они усвоят, что разрешать конфликты посредством криков или даже рукоприкладства совершенно нормально.

Как следует поступить: Веди себя сдержанно на глазах у детей. Если уж начали ссориться, постарайся перенести общение в другую комнату или на улицу. Если ребенок уже наблюдал твои конфликты, походи с ним к психологу — найди специалиста. Психотерапевт поможет малышу преодолеть период развода и семейных проблем. Твоя задача — научить детей решать проблемы в отношениях спокойными разговорами.





5. Подавай плохой пример

Влезая без очереди, обманывая, нецензурно выражаясь на глазах у малышей, ты подаешь им плохой пример. Родители — главные учителя для детей, и твои поступки оказывают на них огромное влияние. Ты ошибаешься, если считаешь, что дети не обращают внимания. Они крайне впечатлительны и будут подражать любому поведению, которое видят.

Как следует поступить: Нужно стать хорошим примером для своих детей. Конечно, мы все совершаем ошибки. Нужно объяснить детям, почему то, что ты сделала, было неправильно и что теперь тебе надо сделать, чтобы это исправить.





6. Не уделяй внимания

Работай допоздна, трать время на сериалы, подружек или просто игнорируй своих детей. Детям нужно чувствовать себя любимыми и необходимыми и знать, что они достойны внимания и заботы. Если этим пренебречь, ребенок будет искать утешения в неподходящей компании или страдать от депрессии.

Как следует поступить: Даже если у тебя плотный график работы или тебе время от времени нужно отдыхать от родительских обязанностей, обязательно посвяти детям один день в неделю.