Почему еврейские дети становятся гениями?

Есть такое убеждение, что евреи – очень умный народ.





Мой тезис. Евреи особым врожденным интеллектом не отличаются ни от какого другого народа.





Разница в воспитании.





Да-да. В воспитании. Они воспитывают своих детей ГЕНИАЛЬНЫМИ. Закладывают в своих детей гениальное начало.





То есть ребенок с младенчества постоянно слышит и видит по обращению к нему то, что он гениален.





Вы только задумайтесь над этим…





Сколько возможностей дает ребенку такая позиция!!!





Ребенок растет уверенным в себе, своих силах. Его не ругают за какую-то промашку. На нее просто не обращают внимание или спокойно объясняют, как правильно.





При этом его постоянно хвалят за любой правильный и активный шаг.





Что делает умный родитель таким методом? Мотивирует свое чадо работать, экспериментировать и развиваться.





Маленький человек живет с ощущением того, что все, что он делает – гениально!





Это накладывает определенную ответственность на него. Например, негоже гениальному ребенку плохо учиться, с гениальным умом получить двойку или не понять какое-то правило.





Раз ты гениален – ты должен это постоянно подтверждать. Мы же тобой гордимся и верим в тебя.





А? Как вам?





А как принято воспитывать наших детей?





Сразу оговорюсь – не все родители так обращаются со своими детьми. Не все. Есть и у нас умные и думающие на несколько шагов вперед родители. Родители, знающие о силе внушения и о важности закладки фундамента в человека с младенчества.





Но, к сожалению, иногда слышим и такое (из подслушанного на детских площадках, в магазинах и общественном транспорте):





– Куда ты лезешь?! Кто тебя просит?!

– Сидел бы уже!..

– Глаза мои тебя бы не видели!

– И попробуй только принести двойку – получишь!

– Вот паразит!

– Ты нормальный?!

– Лучше бы я тебя не рожала!

– Все дети, как дети – а ты…!

– Руки у тебя из одного места выросли

– Еще раз сделаешь – я тебя прибью!

– Весь в своего отца!

– Я тебе сказала – заткнись!

– Ремень сам принесешь?

– И за что мне такое наказание?!

!!!!!!!





Все, остановлюсь. Пока писала – самой плохо стало. А если на секундочку представить себя на месте ребенка, который все это слышит? Да еще видит при этом разъяренное лицо любимого родителя?… Только подумайте, что происходит с психикой ребенка? Будет ли он после сказанного знать, что двигаться вперед – хорошо? Что мир дружественен? Что любое его начинание будет поддержано и у него все получится? Или пойдет пить пиво с сотоварищами, потому, что есть в голове убеждение в своей никчемности и неудачливости?..





Забываем, вычеркиваем из своего лексикона все подобные демотиваторы.





Засеиваем в себя привычку хвалить и поддерживать ребенка.





Ниже приведу фразы, которые делают наших детей сильными, смелыми, позитивными, активными, думающими, заботливыми – гениальными:





– Папа, посмотри, какой наш ребенок молодец!

– Ты обязательно сдашь экзамен (напишешь контрольную) – ты же такой умный

– У тебя все получится

– Пробуй еще – ты обязательно справишься!

– Ты обязательно победишь (выиграешь)!

– Какое хорошо, что ты у меня есть!

– А как ты думаешь, сын?





- Как здорово, когда ты помогаешь!

– Расскажи мне о своих планах

– Мы с папой (мамой) тебя очень любим

– Ты делаешь уникальные вещи! (Рисуешь, пишешь, конструируешь)

– Ты – наша гордость!





Не знаю, как у вас, а у меня такие слова вызывают теплую улыбку на лице, желание делать и… счастье.

Внушайте, дорогие родители, своим детям желание жить и любить!

И ваши дети вырастут гениальными!





Еще раз сформулируем основные 7 правил воспитания:





1. Нельзя создавать детям комплексы

Еврейская мать никогда не скажет- ты плохой, она скажет- как мог такой хороший мальчик как ты, сделать такую глупость?

«У моего ребенка нет, и не может быть недостатков» – такая позиция еврейских матерей. Возможно, они их и видят, но кроме них об этом никто не узнает.





2. Разумная свобода

Современное еврейское воспитание сочетает две, казалось бы, противоречивые вещи: свободу ребенка и жесткость требований. Хорошая метафора, описывающая этот стиль: просторная, свободная комната с жесткими стенами.





В еврейских семьях детишки хотят родителям по голове, и раскрашивание папиного паспорта маминой стобаксовой помадой — не повод укоризненно смотреть на ребенка. Для родителей-евреев свобода ребенка — не специальное «воспитание», а воздух, которым нельзя не дышать.

Жесткое воспитание начинается тогда, когда ребенок переступает черты недопустимого. В еврейской семье понятно, что мамины духи на дворовых кошек вылить можно, а вот бить бабушку по голове нельзя.





3. Хвалить ребенка по любому поводу

Мама всегда хвалит своего ребенка. Эта хвала начинается с самого рождения ребенка. Еврейская мама восторгается даже самыми малейшими успехами, достижениями малыша, пусть это будет всего лишь новый слог или первая неумелая клякса в качестве первого рисунка. Об этом обязательно узнают все друзья и знакомые, а главное ребенок должен увидеть, что его хвалят в присутствии всех. Если же достижения ребенка серьезнее, то без долгих аплодисментов и восхвалений со стороны всей семьи не обойтись.





Если мы приучим себя замечать в детях все их хорошие проявления, включая «сущие мелочи», и поощрять их при каждом удобном случае, это, возможно, в корне изменит их поведение. Чтобы укрепить их стремление к хорошему, позвольте им как-нибудь «подслушать», как мы рассказываем об их успехах своим друзьям.





4. Высокая степень ответственности за свое поведение

Евреи верят, что даже самое незначительно слово, брошенное второпях и мелкий проступок, совершенный родителем на глазах ребенка, может иметь необратимые последствия, поэтому своим примером и очень ответственным поведением по отношению ко всему сказанному и сделанному еврейские родители направляют своих детей.





5. Любовь и уважение в семье — залог психического здоровья ребенка

Еврейская традиция объясняет, что основу любой семьи составляют муж и жена — отец и мать. Поэтому детей необходимо с малых лет приучать к тому, что на первом месте всегда ставится внимание матери к отцу и отца к матери. Если ребенок усвоит, что его родители живут, прежде всего, друг для друга, убедится, что их взаимоотношения пропитаны уважением, любовью и заботой, он будет чувствовать себя защищенным. А, кроме того, подобное поведение родителей — прекрасный пример для подражания. Именно такие отношения он постарается создать в собственной семье, когда вырастет.





6. Учиться быть родителями

Родительское воспитание начинается еще до рождения ребенка. Девочка, вступая в брак, уже готова стать матерью, ее не учат «жить для себя», ее главная карьера – дом и семья. Если изначально материнство и отцовство рассматривать как обузу, ограничение, то вырастить хорошего ребенка будет очень сложно. Как известно, куда направляешь свои силы, оттуда и получаешь.





Стремясь воспитать успешных, самостоятельных и твердо стоящих на ногах детей, еврейские мудрецы разработали целую систему воспитания, с которой в Израиле любой желающий может ознакомиться на специальных родительских курсах. Подобные курсы есть при синагогах и еврейских школах во многих городах мира. Вот вам и первый закон успешного воспитания – оно начинается с собственного воспитания и обучения, приобретения отдельных профессий «жена и мама» и «муж и отец».





7. Учить детей правильно распоряжаться временем

Еврейские дети не знают, что такое лень и праздное болтание по дворам: скрипка, английский, математика — все одновременно и помногу. С малолетства дети приучены к тому, что постоянно быть занятым делом — это нормально.



