Почему еврейские дети становятся гениями?

Есть такое убеждение, что евреи – очень умный народ.
Мой тезис. Евреи особым врожденным интеллектом не отличаются ни от какого другого народа.
Разница в воспитании.
Да-да. В воспитании. Они воспитывают своих детей ГЕНИАЛЬНЫМИ. Закладывают в своих детей гениальное начало.
То есть ребенок с младенчества постоянно слышит и видит по обращению к нему то, что он гениален.
Вы только задумайтесь над этим…
Сколько возможностей дает ребенку такая позиция!!!
Ребенок растет уверенным в себе, своих силах. Его не ругают за какую-то промашку. На нее просто не обращают внимание или спокойно объясняют, как правильно.
При этом его постоянно хвалят за любой правильный и активный шаг.
Что делает умный родитель таким методом? Мотивирует свое чадо работать, экспериментировать и развиваться.
Маленький человек живет с ощущением того, что все, что он делает – гениально!
Это накладывает определенную ответственность на него. Например, негоже гениальному ребенку плохо учиться, с гениальным умом получить двойку или не понять какое-то правило.
Раз ты гениален – ты должен это постоянно подтверждать. Мы же тобой гордимся и верим в тебя.
А? Как вам?
А как принято воспитывать наших детей?
Сразу оговорюсь – не все родители так обращаются со своими детьми. Не все. Есть и у нас умные и думающие на несколько шагов вперед родители. Родители, знающие о силе внушения и о важности закладки фундамента в человека с младенчества.
Но, к сожалению, иногда слышим и такое (из подслушанного на детских площадках, в магазинах и общественном транспорте):
– Куда ты лезешь?! Кто тебя просит?!
– Сидел бы уже!..
– Глаза мои тебя бы не видели!
– И попробуй только принести двойку – получишь!
– Вот паразит!
– Ты нормальный?!
– Лучше бы я тебя не рожала!
– Все дети, как дети – а ты…!
– Руки у тебя из одного места выросли
– Еще раз сделаешь – я тебя прибью!
– Весь в своего отца!
– Я тебе сказала – заткнись!
– Ремень сам принесешь?
– И за что мне такое наказание?!
!!!!!!!
Все, остановлюсь. Пока писала – самой плохо стало. А если на секундочку представить себя на месте ребенка, который все это слышит? Да еще видит при этом разъяренное лицо любимого родителя?… Только подумайте, что происходит с психикой ребенка? Будет ли он после сказанного знать, что двигаться вперед – хорошо? Что мир дружественен? Что любое его начинание будет поддержано и у него все получится? Или пойдет пить пиво с сотоварищами, потому, что есть в голове убеждение в своей никчемности и неудачливости?..
Забываем, вычеркиваем из своего лексикона все подобные демотиваторы.
Засеиваем в себя привычку хвалить и поддерживать ребенка.
Ниже приведу фразы, которые делают наших детей сильными, смелыми, позитивными, активными, думающими, заботливыми – гениальными:
– Папа, посмотри, какой наш ребенок молодец!
– Ты обязательно сдашь экзамен (напишешь контрольную) – ты же такой умный
– У тебя все получится
– Пробуй еще – ты обязательно справишься!
– Ты обязательно победишь (выиграешь)!
– Какое хорошо, что ты у меня есть!
– А как ты думаешь, сын?
- Как здорово, когда ты помогаешь!
– Расскажи мне о своих планах
– Мы с папой (мамой) тебя очень любим
– Ты делаешь уникальные вещи! (Рисуешь, пишешь, конструируешь)
– Ты – наша гордость!
Не знаю, как у вас, а у меня такие слова вызывают теплую улыбку на лице, желание делать и… счастье.
Внушайте, дорогие родители, своим детям желание жить и любить!
И ваши дети вырастут гениальными!
Еще раз сформулируем основные 7 правил воспитания:
1. Нельзя создавать детям комплексы
Еврейская мать никогда не скажет- ты плохой, она скажет- как мог такой хороший мальчик как ты, сделать такую глупость?
«У моего ребенка нет, и не может быть недостатков» – такая позиция еврейских матерей. Возможно, они их и видят, но кроме них об этом никто не узнает.
2. Разумная свобода
Современное еврейское воспитание сочетает две, казалось бы, противоречивые вещи: свободу ребенка и жесткость требований. Хорошая метафора, описывающая этот стиль: просторная, свободная комната с жесткими стенами.
В еврейских семьях детишки хотят родителям по голове, и раскрашивание папиного паспорта маминой стобаксовой помадой — не повод укоризненно смотреть на ребенка. Для родителей-евреев свобода ребенка — не специальное «воспитание», а воздух, которым нельзя не дышать.
Жесткое воспитание начинается тогда, когда ребенок переступает черты недопустимого. В еврейской семье понятно, что мамины духи на дворовых кошек вылить можно, а вот бить бабушку по голове нельзя.
3. Хвалить ребенка по любому поводу
Мама всегда хвалит своего ребенка. Эта хвала начинается с самого рождения ребенка. Еврейская мама восторгается даже самыми малейшими успехами, достижениями малыша, пусть это будет всего лишь новый слог или первая неумелая клякса в качестве первого рисунка. Об этом обязательно узнают все друзья и знакомые, а главное ребенок должен увидеть, что его хвалят в присутствии всех. Если же достижения ребенка серьезнее, то без долгих аплодисментов и восхвалений со стороны всей семьи не обойтись.
Если мы приучим себя замечать в детях все их хорошие проявления, включая «сущие мелочи», и поощрять их при каждом удобном случае, это, возможно, в корне изменит их поведение. Чтобы укрепить их стремление к хорошему, позвольте им как-нибудь «подслушать», как мы рассказываем об их успехах своим друзьям.
4. Высокая степень ответственности за свое поведение
Евреи верят, что даже самое незначительно слово, брошенное второпях и мелкий проступок, совершенный родителем на глазах ребенка, может иметь необратимые последствия, поэтому своим примером и очень ответственным поведением по отношению ко всему сказанному и сделанному еврейские родители направляют своих детей.
5. Любовь и уважение в семье — залог психического здоровья ребенка
Еврейская традиция объясняет, что основу любой семьи составляют муж и жена — отец и мать. Поэтому детей необходимо с малых лет приучать к тому, что на первом месте всегда ставится внимание матери к отцу и отца к матери. Если ребенок усвоит, что его родители живут, прежде всего, друг для друга, убедится, что их взаимоотношения пропитаны уважением, любовью и заботой, он будет чувствовать себя защищенным. А, кроме того, подобное поведение родителей — прекрасный пример для подражания. Именно такие отношения он постарается создать в собственной семье, когда вырастет.
6. Учиться быть родителями
Родительское воспитание начинается еще до рождения ребенка. Девочка, вступая в брак, уже готова стать матерью, ее не учат «жить для себя», ее главная карьера – дом и семья. Если изначально материнство и отцовство рассматривать как обузу, ограничение, то вырастить хорошего ребенка будет очень сложно. Как известно, куда направляешь свои силы, оттуда и получаешь.
Стремясь воспитать успешных, самостоятельных и твердо стоящих на ногах детей, еврейские мудрецы разработали целую систему воспитания, с которой в Израиле любой желающий может ознакомиться на специальных родительских курсах. Подобные курсы есть при синагогах и еврейских школах во многих городах мира. Вот вам и первый закон успешного воспитания – оно начинается с собственного воспитания и обучения, приобретения отдельных профессий «жена и мама» и «муж и отец».
7. Учить детей правильно распоряжаться временем
Еврейские дети не знают, что такое лень и праздное болтание по дворам: скрипка, английский, математика — все одновременно и помногу. С малолетства дети приучены к тому, что постоянно быть занятым делом — это нормально.