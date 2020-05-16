Как наш образ жизни влияет на будущих детей и внуков

"Питание, физическая активность, а также травматические переживания: все это меняет функцию генов и может оказывать влияние на будущие поколения", - пишет на страницах австрийского издания Kurier врач, профессор неонатологии и теолог Георг Зимбрунер.

"Нам говорили, что гены определяют нашу жизнь. Но есть нечто, выходящее за пределы генетики и играющее большее значение для нашей жизни, чем наследуемые гены - это эпигенетика. Она изучает то, как считываются, идентифицируются и регулируются гены. Гены - это участки ДНК, определяющие, подобно строительному плану, развитие и особенности человека. Они представляют собой не поддающийся влиянию, передающийся по наследству текст генома. (...) Однако травматические события, переживания во время беременности, условия окружающей среды и наш образ жизни могут менять активность наших генов и являются своего рода поддающейся изменениям памятью", - говорится в статье.

"Поэтому мы - не рабы или марионетки наших генов. Мы обладаем определенной властью над ними, - указывает Зимбрунер. - А именно, мы определяем то, какие гены считываются, какие вступают в действие часто, а какие редко".

"Такие эпигенетические изменения охватывают три поколения. В маленькой деревне Эверкаликс, которая в XIX веке была практически полностью отрезана от внешнего мира, из года в год происходили сильные перебои в снабжении продовольствием. Исследователи изучили причины смерти внуков тогдашних жителей деревни: выяснилось, что у внуков людей, переживших в детстве перебои в питании по типу "от хороших годов к плохим", риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был в 10 раз выше, чем у людей, чьи бабушки и дедушки в детстве пережили изменения в обоих направлениях (плохие годы после хороших и хорошие после плохих)".

"В жизни имеются периоды, в которые человек особенно восприимчив к эпигенетическим изменениям: это примерно три месяца до зачатия, период нахождения в утробе матери, перед рождением, первые годы после него и период полового созревания. (...) Например, если за три месяца до зачатия родители питаются пищей, содержащей большое количество жиров, это может привести к нарушению обмена веществ у первого поколения потомков. (...) Во время беременности на эпигенетические изменения развивающегося ребенка влияют прежде всего стресс и заболевания матери, ее питание, а также потребление токсичных веществ, например, никотина", - говорится в статье.

Особое значение имеет среди прочего и спорт: участники одного из исследований на протяжении трех месяцев тренировали только одну ногу. В том, что именно на этой ноге сформировалось больше мышечной массы, не было ничего нового. Новым было то, что существенно изменилась активность генов: в 5 тыс. точках ДНК обнаружились эпигенетические различия между тренированными и нетренированными мышцами.

"На эпигенетические изменения также оказывает влияние негативный опыт, например, повреждения, травмы и страдания. Так, у людей, переживших Холокост, были обнаружены эпигенетические изменения, сделавшие их на всю оставшуюся жизнь более стрессоустойчивыми и резильентными в сравнении с другими людьми: у них была ослаблена активность гена, повышающего восприимчивость к стрессу. У их потомков, наоборот, присутствовала противоположная эпигенетическая модификация: активность этого гена была повышена, и они были более восприимчивы к стрессу".

"Мы больше не можем оправдываться тем, что во всем виноваты наши гены, - резюмирует Зимбрунер. - Мы передаем наши эпигенетические изменения нашим потомкам. Мы несем ответственность за наше здоровье, наш образ жизни, нашу жизнь и жизнь наших потомков."