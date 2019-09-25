7 запретов, которые нельзя устанавливать ребенку

Но не всегда эти мечты воплощаются в реальность, и часто родители винят в этом своего ребенка.





Постоянные запреты, вечные слова "нет", "не" и "нельзя"… И никто не задумывается, что часто неуверенность в своих силах детям прививают родители. Удивлены? Так и есть!





Вот 7 вещей, которые нельзя запрещать делать ребенку.





1. Самостоятельно рисовать красками





Часто родители лишают своего ребенка простора для фантазии, оправдывая это стандартными отговорками: запачкается, изрисует стены, наестся химии. Однако намного проще купить малышу пальчиковые краски и дать ему возможность рисовать в ванной. Это развивает у ребенка воображение, мелкую моторику, дарит познание окружающего мира и бережет нервы родителям, ведь кафель можно отмыть простым мыльным раствором!





2. Помогать вам





Не стоит бояться, что малыш своим стремлением помочь доставит много хлопот. Ему тоже важно чувствовать себя нужным, слышать похвалу, обучаться у взрослых стремлению к порядку и организованности. Если ваш помощник еще совсем кроха — поручите ему простые задания, которые он наверняка осилит: полить цветочек, достать белье из стиральной машины, сложить игрушки на полку.





3. Самостоятельно есть





Если ваш ребенок еще совсем кроха, то вы понимаете, что поесть, не запачкав все вокруг, у него не получится. Естественно, взрослые – люди занятые, они дорожат своим временем, которое не подобает тратить на всяких грязнуль. Конечно, намного быстрее и проще накормить ребенка с ложки. Но, запрещая малышу есть самостоятельно, вы на корню пресекаете его стремление стать "взрослым как мама и папа", лишаете его первых уроков усидчивости, сосредоточенности, уверенности в своих силах и способностях.





4. Смотреть мультики





Мультфильмы – отдельная тема для родительских дебатов. Но никто не будет спорить, что для ребенка очень важно быть в курсе того, о чем говорят сверстники. Новую серию мультсериала можно сравнить с выпуском новостей для взрослых! Ребенок тоже хочет быть в курсе! Подберите для малыша те мультфильмы или отдельные серии, которые вы считаете приемлемыми и смотрите их вместе. Малыш оценит это!





5. Высказывать свое мнение





Очень часто ребенок слышит фразы вроде: "Я лучше тебя знаю, что нужно делать", "вырастешь, узнаешь", "Потому что я так решила". Такие высказывания не только ранят ребенка, но и сами похожи на детский сад. Не лучше ли поговорить с малышом на равных и договориться с ним? Это очень сблизит вас и научит ребенка, как действовать в разных ситуациях.





6. Активно выражать эмоции дома и быть самим собой





Для детей установлено много "нельзя". Нельзя бегать в магазине, нельзя залезать под скамейку в парке, нельзя гонять птиц, нельзя бегать по лужам… Где, как не дома, человек может позволить себе быть таким, какой он есть? Для ребенка это тоже очень важно!





7. Играть на детских площадках на улице





Многие мамочки с замиранием сердца наблюдают, как ребенок копается в песочнице или, что еще ужаснее, в луже! Нужно будет отмывать ребенка, себя и отстирывать одежду. Но разве эти мелочи сравнятся с радостью ребенка?



