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Леди
Мой малыш
28 сентября 19, 11:07
Как тон голоса родителя влияет на реакцию детей?
Семья
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Подростки менее склонны отвечать родителям, разговаривающим командным голосом

Ученые из Университета Кардиффа провели исследование и выяснили, что тон голоса, выбранный матерью, существенно влияет на эмоциональную и поведенческую реакцию подростков, а также на их отношение к родителю. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование. 

Исследователи провели эксперимент, в котором матерям раздали идентичный текст инструкций, которые они должны были выдавать. 

Подростков в возрасте 14-15 лет случайным образом распределили по группам, которые могли слышать, как мать произносит инструкции. Тексты инструкций были одинаковыми, но их произносили разным тоном: доброжелательным, нейтральным и директивно-командным. 

Испытуемых подростков опросили, что они чувствовали, слушая команды матерей.

Результаты показали, что в большинстве случаев подростки, которые слушали реплики матерей, произнесенные контролирующим тоном, реагировали нейтрально. Такой тон не вызывал раздражения, но и не мотивировал. 

На фразы, которые были произнесены доброжелательным тоном, подростки реагировали положительно. 

Сейчас ученые намерены провести дополнительные исследования, поскольку, по их мнению, эти данные необходимы для пользы родителей, которые смогут более эффективно коммуницировать с детьми. 
liga.net
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