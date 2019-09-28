Как тон голоса родителя влияет на реакцию детей?

Ученые из Университета Кардиффа провели исследование и выяснили, что тон голоса, выбранный матерью, существенно влияет на эмоциональную и поведенческую реакцию подростков, а также на их отношение к родителю. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Исследователи провели эксперимент, в котором матерям раздали идентичный текст инструкций, которые они должны были выдавать.

Подростков в возрасте 14-15 лет случайным образом распределили по группам, которые могли слышать, как мать произносит инструкции. Тексты инструкций были одинаковыми, но их произносили разным тоном: доброжелательным, нейтральным и директивно-командным.

Испытуемых подростков опросили, что они чувствовали, слушая команды матерей.

Результаты показали, что в большинстве случаев подростки, которые слушали реплики матерей, произнесенные контролирующим тоном, реагировали нейтрально. Такой тон не вызывал раздражения, но и не мотивировал.

На фразы, которые были произнесены доброжелательным тоном, подростки реагировали положительно.

Сейчас ученые намерены провести дополнительные исследования, поскольку, по их мнению, эти данные необходимы для пользы родителей, которые смогут более эффективно коммуницировать с детьми.