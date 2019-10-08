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Леди
Мой малыш
8 октября 19, 10:31
Иммуномодуляторы для детей - бесполезны и даже вредны
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Идея о волшебном иммуномодуляторе для детей привлекательна, но это не работает. Если вы наблюдаете какой-то эффект после применения, ребенок, скорее всего, выздоровел сам.
Как рассказала педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, половина иммуномодуляторов для детей — фуфломицины. В частности, по ее словам, не было замечено никакого выраженного эффекта от интерферонов, разве что психотерапевтический — родителям спокойнее, ведь они что-то делают для повышения иммунитета малыша.

Рекламируемые иммуномодуляторы для детей, содержащие интерферон, никак не влияют на повышение иммунитета. «Там интерферона практически нет… Однако поскольку интерферон — это белок, он может вызывать аллергическую реакцию. Иногда это приводит к аллергии на свой собственный интерферон, его синтез угнетается. Хотя такими количествами — вряд ли. Почему это фуфломицин? Потому что доза маленькая, а родителям так спокойнее», — поясняет врач и добавляет, что гомеопатия и то безопаснее, хотя и на нее бывает отек Квинке.

Что касается иммуномодуляторов, содержащих эхинацею, родиолу и т. п., то они детям противопоказаны. «В Китае эти травы направлены на омоложение, ими пользуются люди преклонного возраста. Эхинацея, женьшень содержат фитогормоны. У пожилых собственных гормонов вырабатывается намного меньше, чем в молодом возрасте. Нужны ли такие препараты детям? Как это повлияет на развивающуюся репродуктивную систему? Поэтому никакие иммуномодуляторы мы детям не даем», — говорит педиатр.

Источник: /racurs.ua
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