Простые истины. Родителям на заметку

Словом можно ранить, но словом можно и излечить. Именно поэтому так важно уметь говорить близкому человеку, что вы чувствуете по отношению к нему и насколько он дорог вам. Поэтому приятно и нам слышать такие слова в свой адрес – это и дарит радость, и повышает самооценку, и укрепляет отношения, и придаёт уверенности.

А всё начинается с детства. Говорите такие слова ребёнку и вы научите его любить и быть любимым, быть увереннее в себе и придавать стойкости другим, слушать и слышать, отдавать и получать, радоваться жизни и радовать других, ценить и быть благодарным – и прежде всего Вам. Поэтому психологи рекомендуют: своему ребенку как можно чаще…





Говорите:

1. «Я люблю тебя».

2. «Люблю тебя, несмотря ни на что».

3. «Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня».

4. «Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя».

5. «Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя любовь всегда с тобой».

6. «Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, я бы всё равно выбрала тебя».

7. «Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно».

8. «Спасибо».

9. «Мне понравилось сегодня с тобой играть».

10. «Мое любимое воспоминание за день – когда мы с тобой что-то делали вместе».





Рассказывайте:

11. Историю их рождения или усыновления.

12. О том, как вы ухаживали за ними, когда они были маленькие.

13. Историю о том, как вы выбирали им имена.

14. О себе в их возрасте.

15. О том, как встретились их бабушки и дедушки.

16. Какие ваши любимые цвета.

17. Что иногда вам тоже бывает сложно.

18. Что когда вы держите их за руку и сжимаете ее 3 раза, это секретный код, который означает «Я люблю тебя».

19. Какой у вас план.

20. Чем вы сейчас занимаетесь.





Слушайте:

21. Вашего ребенка в машине.

22. Что ваш ребенок рассказывает про свои игрушки, и подумайте, насколько это для него важно.

23. Вопрос, который действительно интересует ребёнка.

24. На одну секунду дольше, чем позволяет ваше терпение.

25. Прислушивайтесь к чувствам, которые стоят за словами вашего ребенка.





Спрашивайте:

26. «Как ты думаешь, почему это случилось?»

27. «Как думаешь, что будет, если..?»

28. «Как мы можем это выяснить?»

29. «О чем ты думаешь?»

30. «Какое у тебя самое приятное воспоминание за день?»





Показывайте:

31. Как сделать что-то правильно, вместо того, чтобы запрещать это делать.

32. Как готовить еду.

33. Как складывать одежду.

34. Как и где можно найти информацию, если вы не знаете ответа.

35. Привязанность к вашей второй половинке.

36. Как правильно заботиться о себе и ухаживать за собой.





Выделите время:

37. Чтобы понаблюдать за строительными площадками.

38. Чтобы посмотреть и послушать птиц в парке.

39. На то, чтобы ваш ребенок помог вам готовить.

40. Ходить куда-то вместе.

41. На то, чтобы выполнять задания в темпе вашего ребенка.

42. Чтобы просто посидеть с вашим ребенком, пока он играет.





Порадуйте своего ребенка:

43. Сделайте сюрприз и уберите в его комнате.

44. Положите шоколад в блины.

45. Выложите еду в какой-то причудливой или забавной форме.

46. Играйте с ним на полу.





Отдавайте:

47. Смотрите на ребёнка добрыми глазами.

48. Улыбайтесь, когда ваш ребенок входит в комнату.

49. Отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок прикасается к вам.

50. Давайте вашему ребенку возможность справиться со своим недовольством (гневом, злостью), прежде чем оказать ему помощь.



Иллюстрация: Alison Edgson