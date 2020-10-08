6 маленьких секретов большого воспитания

И мы не успеваем заметить, как ребенок, который только учился ходить, уже идет в школу. Остановитесь на минуту и подумайте - достаточно ли вы уделяете внимания своим детям? Как часто говорите о своих чувствах? Мы подготовили список маленьких, но таких важных, секретов воспитания.

Секрет № 1: учимся слушать детей

Малыши просто переполнены эмоциями, у них большая потребность поделиться этим. И, конечно же, в первую очередь, с мамой! Ведь вы - самый главный человек в жизни ребенка. Когда ребенка слушают, уважают его точку зрения, он растет открытым, и ему легче находить друзей и строить отношения с ними.

Секрет № 2: говорим о своей любви

И делаем это – как можно чаще. Любви много не бывает. Балуйте любимых детей - то, что они получат в раннем детстве, остается на всю жизнь.

Секрет № 3: прививаем любовь к природе и животному миру

Ходите в парки и зоопарки, бывайте чаще на природе и свежем воздухе. Научите ребенка любить окружающий мир. Это поможет развить любознательность и принесет пользу здоровью.

Секрет № 4: учитываем мнение детей

Для нас, взрослых, очень важно, когда с нами считаются, а для ребенка - еще важнее, когда интересуются его делами и мнением. Он понимает, что он важен своей семье. Благодаря такому подходу в воспитании формируется правильная самооценка.

Секрет № 5: учимся говорить с детьми спокойно

Старайтесь не говорить с детьми раздраженным тоном. Сдерживайте себя, когда хотите что-то объяснить, а ребенок не готов это принять с первого раза. Терпение и только терпение, иначе ваш малыш примет такую манеру общения, как норму.

Секрет № 6: превращаем рутину в игру

Любящая мама должна постараться превратить привычные и надоевшие бытовые необходимости в игру.

Вы собираетесь куда-то, а ребенок не слушается или не хочет одеваться, вам в помощь игра «Кто быстрее». Она также будет актуальна, если сложно заставить ребенка собрать разбросанные по квартире игрушки.

Ребенок плохо ест, купите детскую посуду, с фотографиями любимых героев. Психологи рекомендуют мамам искать стимулы и поощрения для любимых детей.

И самое главное, что нужно запомнить: детям важно настроение мамы, ее внимание и любовь!



