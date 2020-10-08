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Леди
Мой малыш
7 октября 20, 22:51
6 маленьких секретов большого воспитания
семья
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Наши дети очень быстро растут
И мы не успеваем заметить, как ребенок, который только учился ходить, уже идет в школу. Остановитесь на минуту и подумайте - достаточно ли вы уделяете внимания своим детям? Как часто говорите о своих чувствах? Мы подготовили список маленьких, но таких важных, секретов воспитания.
 
Секрет № 1: учимся слушать детей
 
Малыши просто переполнены эмоциями, у них большая потребность поделиться этим. И, конечно же, в первую очередь, с мамой! Ведь вы - самый главный человек в жизни ребенка. Когда ребенка слушают, уважают его точку зрения, он растет открытым, и ему легче находить друзей и строить отношения с ними.
 
Секрет № 2: говорим о своей любви 
 
И делаем это – как можно чаще. Любви много не бывает. Балуйте любимых детей - то, что они получат в раннем детстве, остается на всю жизнь.
  
Секрет № 3: прививаем любовь к природе и животному миру
 
Ходите в парки и зоопарки, бывайте чаще на природе и свежем воздухе. Научите ребенка любить окружающий мир. Это поможет развить любознательность и принесет пользу здоровью.
 
Секрет № 4: учитываем мнение детей
 
Для нас, взрослых, очень важно, когда с нами считаются, а для ребенка - еще важнее, когда интересуются его делами и мнением. Он понимает, что он важен своей семье. Благодаря такому подходу в воспитании формируется правильная самооценка.
 
Секрет № 5: учимся говорить с детьми спокойно
 
Старайтесь не говорить с детьми раздраженным тоном. Сдерживайте себя, когда хотите что-то объяснить, а ребенок не готов это принять с первого раза. Терпение и только терпение, иначе ваш малыш примет такую манеру общения, как норму.
 
Секрет № 6: превращаем рутину в игру
 
Любящая мама должна постараться превратить привычные и надоевшие бытовые необходимости в игру.
 
Вы собираетесь куда-то, а ребенок не слушается или не хочет одеваться, вам в помощь игра «Кто быстрее». Она также будет актуальна, если сложно заставить ребенка собрать разбросанные по квартире игрушки.
 
Ребенок плохо ест, купите детскую посуду, с фотографиями любимых героев. Психологи рекомендуют мамам искать стимулы и поощрения для любимых детей.
 
И самое главное, что нужно запомнить: детям важно настроение мамы, ее внимание и любовь!

Источник: http://4mama.com.ua/
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