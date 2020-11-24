Как одеть ребенка зимой: советы доктора Комаровского

Наступает зима, но прогулки с малышами никто не отменял. Заботливые мамочки и особенно бабушки закутывают ребенка в сто одежек, чтобы тот не замерз. А правильно ли это? И вообще, как правильно одеть ребенка на прогулку в холодную пору?
Доктор Евгений Комаровский решил помочь родителям в этой проблеме и назвал 4 основных правила собирания ребенка на прогулку.
1. «Достаточный минимум». Если без какой-либо «телогрееечки» можно обойтись – обойдитесь. И пусть ребенок собирается самостоятельно. И также, количество надетых вещей пусть остается за ним. Стоит отметить, что простуды чаще возникают не от переохлаждения, а от повышенной потливости из-за избытка одежды.