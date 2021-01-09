Диетолог объяснила, почему не стоит увлекаться шоколадом

К 8 годам жизни ребенок съедает больше сахара, чем взрослый съедал (не так давно - 100 лет назад) за всю жизнь.
В Великобритании, где каждый пятый ребенок страдает избыточным весом, ученые провели масштабное исследование. Суть заключалась в том, что родители весь год фиксировали, что съедали их дети. Оказалось, что вместо допустимых 20-25 г сахара (4-5 чайные ложки) в день, дети съедали в три раза больше.
Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме рассказала, что часто избыточное поступление в организм ребенка приводит к лишнему весу, а это становится причиной насмешек сверстников в школе и может отражаться на психологическом состоянии ребенка.
"Максимальное количество сахара для пятилетних детей в день составляет до 20 г (4 чайные ложки), тогда как дети от 6 до 10 лет в среднем могут потреблять до 25 г (5 чайных ложек), а 11-летние - максимум 30 г (6 чайных ложек). Речь идет о содержании сахара во всех употребляемых продуктах питания за день", - объясняет Фус.