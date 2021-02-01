Как быть хорошими родителями: 6 советов Комаровского

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович опубликовал новый пост с несколькими простыми советами, которые помогут построить отличные отношения с ребенком.





6 советов от доктора Комаровского:





Первое - слушайте больше, чем говорите. Внимание к словам ребенка помогает ему чувствовать себя услышанным и любимым.





Второе - учитесь управлять эмоциями. Ваша эмоциональная стабильность - залог эмоциональной стабильности вашего ребенка.





Третье - ребенку нужен порядок. Хорошие родители должны установить и научить ребенка соблюдать правила для обеспечения безопасности и здоровья.





Четвертое - все же позвольте детям оставаться маленькими. Дайте ребенку возможность побыть активным и эмоциональным. Пусть совершает ошибки.





Пятое - позвольте ребенку получить собственный опыт. Ребенок сам должен сознавать что его поступки могут иметь негативные последствия.





Шестое - делитесь любовью с вашим чадом. Изо дня в день делайте все что от вас зависит, чтобы показать ребенку что такое любовь и уважение.



