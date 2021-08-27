Когда ребенку необходимо жаропонижающее

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях жаропонижающее нужно принимать, даже когда температура тела невысокая. Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram.





Комаровский отметил, что универсального ответа на данный вопрос нет и все зависит от разных факторов, таких как поведение ребенка, температура и влажность помещения, наличие поноса или рвоты и так далее.





"Если у ребенка 39, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко - так жаропонижающие нужны срочно", - написал медик.





Комаровский сообщил, что стоит обращать внимание на то, как ребенок переносит повышенную температуру, его неадекватное поведение, дыхание, учитывать сопутствующие заболевания.





"Конечно, давать жаропонижающее, если врач осмотрел ребенка и сказал, что надо сбить температуру", - написал педиатр.



