7 фраз, из-за которых дети считают родителей врагами №1

Мы иногда диву даемся, когда чудесный карапуз превращается в сложного подростка, неблагодарного взрослого ребенка. Кто виноват: общество, плохие друзья, сложная обстановка в семье?

Но причина вовсе не в ком-то другом, а в родителях. Точнее, в их фразах, брошенных чаду в ту или иную минуту. Некоторые слова дети воспринимают как сигнал, что мама и папа – это не те люди, которым стоит доверять.





Вот 7 фраз, которые разрушат ваши отношения с ребенком:





«Не мешай и уйди!»





Чем чаще звучит эта фраза, тем больше боли и обиды в глазах малыша. Позже он выработает иммунитет на эти слова, но пока что ему больно, потому что он не нужен маме. Когда не успеваешь прибраться, приготовить, выполнить работу, то не до того, чтобы сделать ребенка частью своего дела.





Эта фраза должна быть как стоп-слово, после которого нужно на мгновение остановиться, сделать вдох, обнять ребенка и убедиться в том, что он не решил, что в чем-то виноват.





«Сейчас же успокойся, из-за такой ерунды нельзя переживать»





Ребенка душат слезы: его предали. Друг сказал, что не будет с ним дружить, потому что у него нет трансформера, чтобы вместе играть. В этот момент бессмысленно объяснять, что это не дружба, и так отношения не строятся. И тем более нельзя называть чувства ребенка ерундой.





Если от его слез отмахнуться, то он больше не поделится своим горем, которое взрослому кажется незначительным. Вы обесценили моментом то, что не дает ему покоя.





«У тебя ничего не получается, лучше я сделаю»





Конечно, помогать детям нужно, но делать это не с назиданием, поучением и превосходством, а на равных. Сделайте вид, что вам тоже непросто, что сами разбираетесь в ситуации. Это для нас завязать шнурки – ерунда, а ребенку потребуется время, чтобы освоить навык. Ребенок будет чувствовать себя неудачником после таких слов, а советы родителей станут восприниматься с негативом, появится привычка делать «назло».





«Это ты в папу такой бестолковый»





Особенно пагубно фраза действует, если родители в разводе. Дети знают, что мама больше не любит папу и посчитают, что раз они в папу, то к ним такое же отношение. Если и сравнивать с другими людьми, то подчеркивать хорошие качества, обозначать достижения, а не развивать комплексы.





«В этом нет ничего страшного, прекрати придумывать»





Ребенок боится лифта, пауков, змей, чудовища из мультика. Он хватает вас за руку, требует внимания, прибегает ночью, чтобы поспать вместе. Проще отмахнуться от детских страхов и сказать, что это не страшно, чем среди ночи обнимать и успокаивать.





Если мама скажет эту фразу и отправит в кровать, то ребенок уйдет и будет бороться самостоятельно со своими фобиями, но доверять после этого уже не сможет тому, кто бросил его в трудную минуту.





«Это мой дом, и я решаю, что тебе делать!»





Дети постоянно прощупывают границы дозволенного: как можно разговаривать, что говорить, и как поступать. Иногда они нарушают правила, и это приводит к конфликту. Ребенок пытается оспорить традицию, установленные нормы, но мама непреклонна. Эта фраза заставляет детей скорее сбежать из родительского гнезда, чтобы получить личное пространство и быть в состоянии свободно выражать свое мнение.





«Как можно быть таким глупым!»





Как можно все лето учить таблицу умножения и забыть ее за недельный перерыв? Как можно забыть помыть посуду, пропылесосить или получить двойку по физкультуре? Когда ребенок не оправдывает наши ожидания, то мы злимся и расстраиваемся, вымещая эмоции на детей. Ребенок запомнит обидные слова, сказанные в сердцах, и они будут всплывать в голове каждый раз, когда ему захочется поделиться проблемой или спросить совет.





Разрушить отношения легко – всего парой фраз, но на восстановление доверия потребуются годы.



