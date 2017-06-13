Что делать когда кажется, что отношения сошли на нет

Вы теряете остроту ощущений, ваши сексуальные потребности остаются без внимания, вы не в силах предложить супругу осуществить вашу ночную фантазию или просто вынуждены расстаться с любимым на продолжительное время. В конце концов, муж может изменить, разлюбить, завести на стороне женщину... Но как опытный водитель никогда не станет резко жать на тормоза, чтобы не потерять управление автомобилем, так и опытная жена никогда не превратит подводные камни брака в риф, о который разобьется ее семейная лодка. В наших руках другие рычаги.



Сначала мы пускаем в ход нежность и терпеливость, достоинство и прощение. Говорим по душам, угрожаем, капризничаем, плачем и кричим. Вам кажется, что вы испробовали все? Ошибаетесь - утверждают француженки! В запасе у вас есть еще один способ - завести любовника. Такое простое лекарство помогает сразу при нескольких совершенно несхожих недугах, пишет rusx.ru.



Сверим часы



Не все семейные пары способны выработать сексуальную синхронность. Учебники любви твердят, что секс возможен только при обоюдном желании партнеров. Однако в реальной жизни такие совпадения бывают не часто. Особенно если биочасы показывают разное время. Вам, например, вечером хочется спать, а его не добудишься утром. Или муж всегда под рукой по ночам, а сексуальное вожделение приходит после обеда.



Чтобы не демонстрировать постоянную сексуальную озабоченность, переходящую в агрессивность, не насиловать своего любимого против его желания, заведите себе чисто сексуальные отношения без всякой романтики. Так вы сохраните своему мужу хотя бы духовную верность, избавитесь от навязчивой идеи, отравляющей семейный покой, за что, кстати, муж будет вам только благодарен. Разумеется, не подозревая о причине.



Разлука ты, разлука



Далеко не все женщины способны провести месяц (неделю, пару дней) разлуки с мужем в целомудренном воздержании. Он может работать по трое суток или разъезжать по командировкам две трети года. В обоих вариантах проблема одна - он не всегда рядом, когда нужен. Напрасно думать, что при встрече вы сможете восполнить все. Тут как с едой, лучше часто, но умеренно, чем изредка, но до рвоты. К тому же, если ваши сексуальные потребности довлеют над всем существованием, время разлуки никак нельзя будет отнести к "белым полосам" вашей жизни. Не томитесь в ожидании - заведите любовника и время пролетит быстрее!



Против скуки



Повседневность - враг взаимного влечения супругов. Сначала вы бросались друг на друга, потом стали заниматься сексом с оттенком благодарной нежности, а теперь и вовсе перестали отрываться во время ласк от просмотра телевизора. В алхимии желания появление любовника - как яркая вспышка в едва теплящемся пепле. Наслаждение заразительно, и своим удовольствием, испытанным со свежим партнером, вы, разумеется, захотите поделиться с по-прежнему любимым мужем. Теперь, в сравнении с "чужаком" и с терпкой приправой из угрызений совести, вы снова станете желать своего "старого доброго" друга. А он, разумеется, почувствует ваш интерес и ответит взаимностью.



Голубая мечта



В вашем окружении есть мужчина, с которым вы не прочь переспать? Или вы безумно желаете его, думая о нем в самые интимные моменты близости с мужем? Нет ничего катастрофичнее для семейной пары, чем такое положение. Мечтая о другом мужчине, женщина мысленно разыгрывает идеальный секс с невероятными ощущениями. А все потуги мужа при этом кажутся жалкими и смешными. Не лучше ли осуществить желанный секс на стороне, чем все время мечтать о нем, вознося свой "предмет" на незаслуженный пьедестал и одновременно унижая мужа? Мимолетная измена скорее всего приведет к разочарованию в своем левом "предмете": ведь реальный мужчина никогда не соответствует мечтам. Изменив с ним мужу единожды самым банальным образом, вы перестанете изменять в душе постоянно. Вы, скорее всего, просто перестанете думать о нем.



Чудовище с зелеными глазами



Жить с ревнивцем - это испытание для нервов. Вы искренне любите его, отвечаете твердым отказом на весьма лестные предложения, а он превращает вашу жизнь в ад, подкладывая вас в своих предположениях под каждого встречного-поперечного. Как долго можно быть верной и не иметь за это вознаграждения! Как там говорится? Страдать, так хоть за дело. Он и так считает вас неверной? Так стоит ли продолжать быть жертвой несправедливости!



Зуб за зуб



Если муж изменяет или даже просто увлечен другой женщиной, ваш собственный адюльтер снимет с вас груз женских психических комплексов (постарела, подурнела, потолстела и т. д.). Вы снова убедитесь в своей привлекательности, повысите самооценку и наладите физическое и эмоциональное самочувствие. Ни один муж не сможет не заметить такую перемену. Разумеется, о ее причинах ему совсем не обязательно знать. А вот подозревать порой не вредно... В нем взыграет не только оскорбленный любовник, но и ярый собственник. Помните, как у Бомарше: "Бежать к одной, выслеживать другую..."



Побочный эффект



Не забывайте, что, как и любое лекарство, адюльтер имеет целебные для семейных отношений свойства лишь, будучи непродолжительным. Однократного приема или, в крайнем случае, недельного курса вполне достаточно для достижения оздоравливающих целей. Иначе вы попадете в порочный круг двойной жизни, которая, как показывает опыт, пользы семейной жизни вовсе не приносит. Вашей-то личной жизни это, возможно, будет и на пользу. Но ведь мы говорили сегодня об адюльтере, как о способе укрепления брака. А вы что подумали?