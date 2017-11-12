Что означает быть женственной?

Сразу оговорюсь, не обижайтесь милые дамы, но это факт. Чья вина в этом? Мужчин? Женщин? Скорее всего обоих полов. Именно по этой причине возникает множество конфликтов, причину которых порой тяжело определить.



И так, давайте сначала определимся с этим понятием, чтобы знать, что конкретно утрачено.



Женственность или фемининность, согласно данным энциклопедического словаря – это категория, вмещающая в себя совокупность ожидаемых от женщины качеств: хрупкость, верность, искренность, нежность, все то, что подталкивает мужчину быть ее защитником.



Женственность – это, прежде всего, мягкое и нежное качество, проявляющееся в манерах, внешности, речи женщины.

Женственность завораживает, притягивает мужчин. Она представляет яркий контраст с мужскими качествами. Когда мужчина видит это, он чувствует себя особо мужественным, что дает ему дополнительный стимул к действиям.

Женственность порождает романтические чувства. С ее исчезновением исчезает и романтика.



Современные женщины активны, инициативны, предприимчивы. При чем все эти качества женщины проявляют не только в профессиональной сфере, но и переносят в область отношений с мужчинами. Даже при знакомстве с мужчиной, женщина стала первой предлагать свой телефон или прашивать его. А затем, чтобы не потерять его из виду первая звонит ему. Даже такие вещи, которые и проблемой назвать нельзя женщина пытается решить сама. Влюбленные дамы, в порыве чувств, готовы положить весь мир к ногам своего избранника, свернуть горы, а конкретнее найдут работу, снимут номер для интимных встреч, даже столик в ресторане закажут и оплатят.



На самом деле помогать и опекать женщину должен мужчина. Эта роль ему предназначена изначально. Он – добытчик, защитник, кормилец. Однажды поменявшись ролями, женщина всю жизнь будет тянуть эту лямку: растить детей, делать карьеру, тащить быт и мужа. На самом деле сила женщины, не в ее силе, а в ее терпении. Она должна дождаться пока мужчина сам решит проблему. В том случае, если она самостоятельно вскопает грядку, вобьет гвоздь, повесит полку, вкрутит лампочку, сделает ремонт, мужчина осознает, что она и так прекрасно справляется и ей совершенно не нужна его помощь.



По - настоящему женственная женщина не станет терпеть нытье мужчины, что он не в силах изменить ситуацию, не будет подтирать ему слезы и терпеливо содержать его. В конце концов, это мужчина должен окружить женщину заботой, вниманием и обеспечить ей достойное существование.



Поэтому женщина не должна бегать за мужчиной и присматривать за ним с материнской заботой, быть лидером, а принимать, то, что он ей дает, а некоторым женщинам, с уже сформировавшей жесткой хваткой, следует позволять мужчине заботиться о ней. Ведь женщина, кроме опеки и надзора над мужем, может дать ему нежность, восхищение, обожание, спокойствие и умиротворение, что поможет ему раскрыть его мужскую сущность.

Мужчина должен стать мужчиной и с честью принять ответственность за семью.



Поэтому, дорогие дамы, не в коем случае не лезьте к мужчине советами, не решайте его проблемы. Мужчина сам должен набраться мужества и сил для решения всевозможных жизненных ситуаций. Это заложено в его природе. Женщине природа отвела другую роль, если она начинает проявлять активность и инициативность, то она теряет женственность и приобретает черты свойственные мужчине.



Мужчина – это опора для женщины. Чтобы мужчина мог проявить свои качества, женщина должна их принять.

Востребованная мужская энергия позволит ему реализоваться, стать творцом, созидателем.

В том случае, если женщина не принимает мужскую энергию, то таким образом она перекрывает все пути к его развитию.