Свадебные приметы

Дождь, снег – к счастью.



Чтобы молодые не нуждались в деньгах, жених в день свадьбы должен положить в правый ботинок монетку, которая потом хранится как семейная реликвия!И жениху и невесте нужно закрепить на одежде английскую булавку головкой вниз от сглаза. Невесте на подол платья (изнутри), жениху там, где бутоньерка, но так, чтобы булавка не была видна.



Невеста должна в день свадьбы надеть на себя что-то новое, что-то с «чужого плеча» (кроме фаты, перчаток и естественно, нижнего белья, чулок), что-то ношеное.



Должна сделать на подоле платья или в другом невидимом для глаз месте пару стежков, желательно синими нитками (от сглаза).



Выходить замуж нужно обязательно в туфлях, чтобы был закрыт носок и пятка - счастье из дома не утечет.



До момента венчания/регистрации невеста не должна видеть себя в зеркале при полном облачении. Например, можно посмотреть на себя без перчаток или в платье, но без фаты. При выходе из дома на венчание или регистрацию желательно, чтобы на невесте была вуаль от сглаза. Когда она войдет в Дом торжеств или в церковь, при желании вуаль можно откинуть. В день венчания родители должны следить, чтобы никто из посторонних и гостей не поправлял одежду на женихе и невесте.



Говорят, что платье невесты должно быть именно платьем, а не корсетом с юбкой, иначе жизнь раздельная будет



Нельзя продавать свадебное платье. Его нужно хранить всю жизнь, чтобы брак не распался.



Нельзя невесте одевать свадебное платье через ноги.



Не дают никому мерить свадебное платье — ни сестрам, ни подругам, даже после свадьбы.



Нельзя надевать свадебное платье выше колен. Чем длиннее платье, тем длиннее супружеская жизнь.



Старая обувь на невесте принесет удачу в семейной жизни. Поэтому за день-два перед свадьбой рекомендуется походить в новой обуви, приготовленной к свадьбе.



Перед тем как сесть за свадебный стол молодые должны разбить тарелку и вместе переступить через осколки, чтобы не ссориться в браке.



Свадебный торт разрезает невеста, жених поддерживает нож. Кусок торта с основным рисунком жених кладет на тарелку своей суженой, следующий кусок невеста преподносит жениху. Потом уже гостям. Эта примета к взаимному согласию и помощи друг другу.



Танцевать на свадебном банкете молодожены должны только вместе и немного с родителями. Родители после танца со своими детьми обязательно должны вновь соединить их подвести их друг к другу.



Если молодожены сами берут штучные угощения, то брать нужно обязательно по два - иначе будут жить врозь.



Если на свадьбе связать лентой две бутылки шампанского и не пить их, а оставить - молодожены обязательно отпразднуют годовщину свадьбы и рождение первого ребенка.



У молодых на свадьбе вино не должно оставаться в бокалах - это не вино, а слезы остаются.



Когда молодоженов встречают хлебом-солью, кто отщипнет больший кусок и съест, тот и будет в доме хозяином.

Когда молодые из ЗАГСа приходят к праздничному столу, уважаемый или старший член любой из семьи, должен трижды обвести молодых вокруг стола. По славянским традициям это символизирует вечную связь мужа и жены.



Мужу и жене нельзя есть с одной ложки, чтобы не быть потом недовольными друг другом.



Если у невесты на свадьбе порвалось платье, то свекровь будет злая.