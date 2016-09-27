Маргарита Сичкарь рассказала, как сделать жизнь прекрасной

Вот, что Маргарита написала о чудо-методике: “Друзья, попробуйте сделать несколько вещей, которые я предлагаю ниже и вы увидите, как все волшебным образом будет меняться в вашей жизни“.





Как поменять свою жизнь:





1. Ходите по улицам и просто улыбайтесь – себе, людям, окружающему миру, небу с пробегающими по нему облаком, падающим дождинкам или снежинкам .





2. Пейте кофе-чай-сок , ощущая каждый его глоток, смакуя вкус, глубоко вдыхая запах.





3. Проводите пальцами по руке любимого человека (своих любимых детей), ощущая каждое микро движение и касание.





4. Слушайте музыку, погружаясь в нее тотально.





5. Иногда просто корчите рожи, кривляясь. Всегда оставайтесь ребенком! Просто потому ,что так хочется.





6. Учитесь хвалить и благодарить, а также получать благодарность и похвалу.





7. Учитесь любить по-настоящему, без условий и оговорок. Принимайте и наслаждайтесь друг другом безгранично.





8. Творите с каждым днем все больше и больше, даже если это процесс художественного застилания постели или филигранного мытья посуды.





9. Сделайте жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с вами – это дар!



