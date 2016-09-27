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25 сентября 16, 21:00
Маргарита Сичкарь рассказала, как сделать жизнь прекрасной
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Светская львица, ресторатор и благотворительный деятель Маргарита Сичкарь рассказала на своей страничке в социальной сети, как изменить свою жизнь в максимально сжатые сроки.
Вот, что Маргарита написала о чудо-методике: “Друзья, попробуйте сделать несколько вещей, которые я предлагаю ниже и вы увидите, как все волшебным образом будет меняться в вашей жизни“.

Как поменять свою жизнь:

1. Ходите по улицам и просто улыбайтесь – себе, людям, окружающему миру, небу с пробегающими по нему облаком, падающим дождинкам или снежинкам .

2. Пейте кофе-чай-сок , ощущая каждый его глоток, смакуя вкус, глубоко вдыхая запах.

3. Проводите пальцами по руке любимого человека (своих любимых детей), ощущая каждое микро движение и касание.

4. Слушайте музыку, погружаясь в нее тотально.

5. Иногда просто корчите рожи, кривляясь. Всегда оставайтесь ребенком! Просто потому ,что так хочется.

6. Учитесь хвалить и благодарить, а также получать благодарность и похвалу.

7. Учитесь любить по-настоящему, без условий и оговорок. Принимайте и наслаждайтесь друг другом безгранично.

8. Творите с каждым днем все больше и больше, даже если это процесс художественного застилания постели или филигранного мытья посуды.

9. Сделайте жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с вами – это дар!

Источник: ivona
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