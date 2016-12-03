Бабушкины советы или правила настоящей женщины

1. Настоящая женщина осознает, как ей повезло — родиться женщиной.





2. Миф о том, что женщины стареют раньше мужчин, придумали сами мужчины.





3. Женщине пристало ухаживать лишь за больными, старыми или очень близкими родственниками. Во всех остальных случаях мужчина должен ухаживать за женщиной.













4. Чем больше у женщины своих любимых занятий или увлечений, тем меньше у нее шансов заниматься чужими делами.





5. Женщине не стоит торопиться быть жилеткой для слез и жалоб неудачливых мужчин. Мужские проблемы должны решать сами мужчины.





6. Если женщина хочет хорошо выглядеть при случайной встрече, ей надо научиться хорошо выглядеть всегда: даже, вынося мусорное ведро. Войдет в привычку — станет судьбой.





7. Даже, если женщина хорошо владеет иголкой и шьет себе наряды сама, на людях она должна говорить, что у нее хорошая портниха, или она одевается в дорогих магазинах.





8. К деньгам женщина должна относиться легко: если они у нее есть, она должна уметь их тратить. Если же их нет, не должна печалиться.





9. Как бы женщина ни была стеснена материально, в ее гардеробе все равно должны быть: хотя бы одна хорошая шуба и пара приличных туфель.













10. Настоящая женщина должна с легкой небрежностью скинуть шубу с плеч на руки кавалеру и забыть о ней вплоть до момента ухода.





11. Женщина может позволить себе капризы и смену настроений — мужчине это не пристало.





12. He спешите прогнать не понравившегося кавалера. Чем больше мужчин окружает женщину, тем более притягательна она для всех остальных. Подождите.





13. Рядом с мужчиной женщина имеет право делать только то, что ей нравится. Выполнять чужие прихоти — удел мужчин.





14. Как бы ни был приятен вечер, проведенный с мужчиной, ночевать женщина должна у себя дома. И неважно, что уже полночь или далеко за полночь. Пока не наступило утро, вечер продолжается.













15. Слезы — сильное оружие женщины, но применять его надо как можно реже. Постоянно плачущая женщина вызывает не сострадание, а раздражение.





16. Если женщина не хочет отвечать на конкретный вопрос, ей достаточно многозначительно улыбнуться. Да и во многих других случаях улыбка действует обезоруживающе.





17. Женщина может быть разносторонне образованной и хорошо начитанной. Но без умения вести разговоры «обо всем и ни о чем» ей не прослыть интересным собеседником.





18. Женщине не стоит с места в карьер декларировать сразу все свои достоинства. Чем больше ее недооценят вначале, тем больше у нее шансов выиграть в итоге.





19. Женщина должна знать себе цену, но никогда не стоит ее называть.





20. Умение женщины красиво раздеться — завораживает. Умение красиво одеться — привораживает.





21. Мужская привязанность? Нет ничего проще! С самого начала приучите мужчину тратить на вас деньги и свободное время.













22. Женщине, умеющей нравиться, не избежать пересудов. Но это тот самый случай, когда не надо прислушиваться к общественному мнению. Выше голову! Лучше быть кокеткой, чем сплетницей.





23. Для поддержания тонуса женщине время от времени надо что-то в жизни менять: перчатки, работу, мужей. Если с мужем повезло, почаще меняйте перчатки.





24. Пока женщина ощущает себя женщиной, ей никогда не поздно начать все сначала.







