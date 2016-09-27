Уборка квартиры, как медитация: советы по фэн-шуй

Избавиться от ненужных вещей, чтобы вытеснить негативные мысли





Для того, чтобы начать новую жизнь, или, как говорят специалисты по фэн-шуй «обнулиться», разберите все шкафы и полки и избавьтесь от ненужных вещей. Очищая дом от некоторых предметов, вы очищаете свои мысли.





Попробуйте провести маленький эксперимент: выбросьте вещь, которая напоминает вам о неприятных событиях. Только не в мусорное ведро, а сразу в мусоропровод! Затем сядьте и несколько минут побудьте в тишине, наблюдая за своими эмоциями. Вы должны почувствовать свободу и облегчение. А это только одна незначительная вещь… Представляете, что произойдет с вами, если вы удалите все ненужное?





Итак, приводим список вещей, которым не место в вашем доме:





1. Треснутая посуда.





2. Сломанные предметы.





3. Любые вещи, которые вам не нравятся или напоминают о неприятном событии в жизни.





Дальше начните разбирать одежду. Здесь то же самое. Если у вас есть рваные или потрепанные вещи, которые вы мечтаете носить на даче, выкидывайте их! Помните, что одежда – это отражение вас. Даже в магазин в пяти минутах ходьбы от дома нужно выходить соответствующим образом.





Смело избавляйтесь и от хороших платьев, брюк и футболок, которые по определенным причинам вы не носите. Но если их качество действительно хорошо, то сделайте доброе дело – отдайте тем, кому они могут пригодится. Отдавая, вы получите в замен вдвойне. И это правда работает.





Разобрать все полки, чтобы прийти к осознанию













Если вы ничего не успеваете на работе, часто забывете о чем-то важном, страдаете тревогой и апатией, то начните разбирать все полки и шкафы в доме. Каждая вещь или предмет должны быть на своем месте. Никакого беспорядка и хаоса нигде быть не должно. Ложка к ложке, вилка к вилке, джинсы к джинсам, журнал к журналу и тому подобное.





Как только вы наведете полный порядок в доме, точно такой же порядок будет и ваших мыслях. А чистые мысли – это правильные мысли. Правильные мысли – правильные поступки.





Сделать влажную уборку, чтобы привлечь в дом положительную энергию













Энергия дома очень влияет на наше эмоциональное и физическое состояние, взаимоотношение с близкими, успехи в карьере и счастье в личной жизни. Именно поэтому пыли, а уж тем более грязи (!) в комнатах быть не должно. Мастера по фэн-шуй уверены, что все это негативная аура, и человек не может быть счастлив в нечистом помещении, тем более женщина.





Любая уборка, конечно, хороша. Но во влажной больше плюсов. Ее нужно делать хотя бы один раз в неделю. Вода – это источник жизненной энергии Ши, которая способно очищать, обновлять и успокаиваить.





Приводим несколько важных правил влажной уборки по фэн-шуй:





1. Прежде, чем приступить к очищению энергии в доме, откройте все окна, двери комнат и дверцы шкафов. Этим вы поспособствуйте выходу застойной энергии ци.





2. Начинайте очищать пространство от входной двери к дальним комнатам. Особое место уделяйте труднодоступным углам. В квартире все должно быть идеально чисто.





3. Ни в коем случае не выносите мусор, пыль или грязь из углов к центру. Избавляйтесь от негатива сразу же, локально.





4. В завершении на некоторое время зажгите в каждой комнате ароматические свечи или благовонии. Они закрепят результат «обновления пространства».





Мыть посуду, чтобы усилить энергию













Специалисты по фэн-шуй утверждают, что посудомоечные машины экономят время, но лишают энергии (как бы нелепо в современном мире не звучала эта фраза!). О пользе воды можно говорить бесконечно. Одно ее журчание (даже из-под крана) помогает успокоиться и обрести душевную гармонию, а все это в свою очередь – развить интуицию, достичь смирения и обрести мудрость. Последние качества нужны женщине для создания теплых отношений в семье.





Кстати, еще один совет – никогда не оставляйте грязную посуду больше, чем на час. Грязь, как мы уже говорили в этой статье много раз, – негативные потоки. Не нужно его накапливать.





Переставлять мебель, чтобы привлечь новые возможности













Если вам что-то не нравится в вашей жизни, поменяйте себя. А начать лучше с собственного жилья. Сделать ремонт – это, конечно, хорошо, но энергозатратно. А вот переставить мебель – совсем не трудно. Мастера фэн-шуй рекомендуют двигать столы, стулья и диваны в комнатах как можно чаще. Причем лучше не продумать планировку, а менять предметы местами, доверяя интуиции. Этим вы приводите энергию пространства в движение, а значит, привлечете в свою жизнь новые возможности и обстоятельства.





Выносить мусор, чтобы забывать плохое













Согласно фэн-шуй мусорное ведро – это хранилище негатива, от которого нужно избавляться каждый день. Но важно делать это строго до заката солнца. Дело в том, что день и ночь – это две энергии Ян и Инь. Первая – активная, вторая – пассивная. Для того, чтобы находиться в состоянии гармонии ими нельзя пренебрегать.





И еще не забывайте держать в чистоте и порядке все предметы мебели. Никаких крошек, остатков еды и ничего лишнего не должно быть ни на кухонном, ни на рабочем столе.





Все духовные учителя советуют прогонять от себя плохие воспоминания сразу же, как только они появляться. А для того, чтобы научиться этому, начните убирать мусор и лишние предметы вокруг себя.





Ремонтировать сантехнику, чтобы не потерять энергию













Любые сломанные предметы в доме держать нельзя, также как и нельзя оставлять без внимания испорченную технику. Если увидите, что кран течет, сразу же вызывайте сантехника и чините его. Ни в коем случае не откладывайте. Мастера восточных практик уверены, что ваше отношение к вещам прямо пропорционально вашему отношению к самой себе. А если вы не уделяете внимание себе, вы теряете энергию.





Источник: http://www.wday.ru/

