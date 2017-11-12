Как важно говорить близким людям, что они вам дороги

Преподавательница университета на одной из пар объявила своим студентам об эксперименте, участниками которого должны были стать они все. Она раздала каждому по четыре голубые ленточки, которые были сколоты в форме бантика, на каждой из них было написано: «Ты очень важен для меня», и попросила, чтобы каждый приколол одну ленточку себе на одежду, потому что каждый студент — важный и значимый человек в ее жизни. Когда все студенты сделали то, о чем их попросили, преподавательница предложила всем подумать о том, кто для них наиболее важный и значимый в жизни человек, чтобы каждый вручил вторую ленточку ему. Потом необходимо было рассказать избраннику об эксперименте и попросить продолжить его, передать оставшиеся две ленточки, чтобы уже следующий участник отдал их человеку, наиболее значимому в его жизни.





Ожидаемый результат — проследить, как маленькая деталь может влиять на людей.





Озадаченные ученики вышли из аудитории, размышляя над тем, кому отдать свои ленточки. Кто-то думал отдать их одному из родителей, кто-то брату, сестре, возлюбленному… Из этой группы студентов только один был иногородний. Он не мог отдать ленточки родным или близким. Всю ночь он думал над полученным заданием, и только к утру решил от дать свои ленточки другу, именно он посоветовал ему поступить в университет и при возникновении любых трудностей в освоении предметов помогал ему разобраться, объяснял, поддерживал. Наконец-то решение было принято!





После занятий он пошел на работу к своему другу. Тот был удивлен его появлением без предварительной договоренности, он решил, что произошло что-то плохое, и попросил объяснить, что случилось. Студент рассказал о причине своего визита, вручил другу три ленточки и попросил одну из них надеть на лацкан пиджака. «Я далеко от дома, и в этом большом городе самый близкий и значимый человек для меня это ты», — объяснил он свой поступок. Смущенный и тронутый молодой человек, ранее не испытывавший подобного внимания от других, пообещал, что продолжит эксперимент и расскажет о результатах. Студент ушел, его друг остался на работе, а когда собирался уходить домой, ему пришла в голову рискованная идея — отдать две оставшиеся ленточки своему шефу, человеку очень строгому, досконально владеющему своей профессией и всегда занятому.





Секретарь сказала, что шеф примет его, когда освободится. Молодой человек ждал, пока его не пригласили войти. Своего босса он застал за чтением новых проектов, его стол был завален бумагами. — Чего желаете? — напрямую спросил начальник. Молодой служащий, заикаясь от страха, объяснил причину своего прихода и показал две голубые ленточки. Шеф очень удивился и спросил: — Почему вы решили, что я подхожу для того, чтобы отдать эти ленточки мне? Подчиненный ответил, что восхищается его энтузиазмом, самоотдачей и способностью расширять бизнес, что он научился многому и гордится тем, что может работать рядом с таким человеком. Шеф с большим сомнением принял две голубые ленточки, не так часто за время пребывания па этом посту ему приходилось выслушивать искренние слова восхищения и благодарности. Он надел одну из них на грудь, а другую спрятал в карман. Его молодой служащий попрощался и вышел.





Рабочий день закончился. Растерянный, озадаченный и смущенный шеф в этот день нарушил свой распорядок — сидеть допоздна на работе — и вовремя ушел домой. Его жена удивилась раннему возвращению мужа и спросила, что случилось. Муж ответил, что все в порядке, что сегодня он просто хотел провести время со своей семьей, чем еще больше удивил свою жену, потому что обычно он возвращался домой в плохом настроении. Шеф спросил: — Где наш сын. Жена позвала мальчика. Сын спустился, и отец попросил: — Составь мне компанию. И мать и сын были растеряны, так как отец семейства не привык тратить свое драгоценное время на семью. Отец и сын вышли на крыльцо и сели на ступеньку.





Отец внимательно посмотрел на сына, который смотрел на него с затаенной грустью. Мужчина говорил о том, что все понимает и знает, что не был рядом когда сын нуждался в нем, что он решил измениться и больше бывать с семьей, потому что сын и его мама — самые нужные и важные люди в его жизни. Он рассказал о молодом подчиненном и, прикрепляя ленточку с надписью: «Ты очень важен для меня» к футболке сына добавил: — Я долго думал и понял, что могу отдать эту ленточку только тебе, потому что ты — самое главное, что есть у меня, самое ценное и самое святое. День, когда ты родился, был самым счастливым днем в моей жизни. Я горжусь тобой.





Сын со слезами на глазах обнял отца: — Папа! Я не знаю, что сказать. Я думал, что я тебе не нужен! Я люблю тебя, папа! Прости меня! Они сидели рядом, обнявшись, и оба плакали… Эксперимент оказался удачным. Он помог изменить не одну жизнь, потому что каждый участник просто высказал вслух то, что чувствовал. В нашей власти облечь свои чувства в слова и сказать другому человеку, насколько он важен для нас, любим и значим.



