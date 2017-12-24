Как влияют старые вещи на нашу жизнь?

Почему полезно освобождать свою жизнь от старых и сломанных вещей? В первую очередь для здоровья — духовного, душевного и физического! Когда пространство очищено от старой рухляди, энергия нового начинает циркулировать в ней. Если ваше пространство занято, то новая энергия не имеет возможности войти, ведь дверь для неё закрыта.





А для чего нужна эта новая энергия? Это та энергия, которая приходит для воплощения новых планов, идей, мечтаний. Это творчество, вдохновение, семья, любимое дело, новая работа, друзья. Это важные знания и новые понимания. И это все не может войти туда, где висит табличка «занято».





Придет ли новая энергия и новые идеи в забитое хламом пространство, где кругом одни старые или ненужные вещи? Конечно же нет, ибо некуда приходить. И прогресса нет!





Энергия собирательства и бессмысленного накопительства называется «скупердяйство». И оно может быть, как физическим, так духовным и душевным.





Старые вещи, накопительство и синдром «Плюшкина».





Физическое скупердяйство — это одна из граней явления вещизм, у которой даже есть название «синдром Плюшкина.» :)





«Синдром Плюшкина» — это психологическое заболевание «силлогомания». Благодаря психиатрам Кларку, Грею и Мейнкикару болезнь получила новое название «синдром Диогена» или синдром старческого собирательства ненужных предметов.





Наверное многие сейчас покачали головой или улыбнулись, вспомнив своих родственников более старшего поколения, которые до сих пор собирают все старые вещи: баночки, скляночки, ветошь. На всякий случай, на «черный день».





Да, возможно, в послевоенные и советские годы людям не хватало каких-то банальных вещей. В следствии чего, они были вынуждены собирать и коллекционировать всякую всячину в помощь по хозяйству, что и наложило свой отпечаток на сознание людей.





У многих забит всевозможным барахлом балкон, вместо того, чтобы выращивать на нем цветы, пить чай вечерами или просто выходить полюбоваться с него на закат или звезды. Ан нет, на балконе не пройти и не проехать.





Все забито и заложено старыми лыжами, на которых уже 10 лет никто не катается, макулатурой, склянками, старыми кастрюлями и сковородками, тазами, ожидающими своей встречи с ещё несуществующей дачей, сломанными табуретками, которые уже 5 лет никто не чинит, ну, и прочим мусором, который копился тут уже десятилетия. Тоже самое касается антресолей — одни старые вещи! Чего там только не найдется при более пристальном внимании. =)





А что мы видим в наших комнатах? Шкафы, забитые одеждой, которую не носим? Полочки, забитые всякой всячиной, место которой, где угодно, только не дома.





Зачем человеку сотня пустых стеклянных банок, крышек, старых сковородок? Зачем старый сломанный телевизор или дедушкин примус? Откуда эта рухлядь в нашем пространстве сегодня? Это память или желание обладать?





И как вы считаете, хорошо ли всё это? Как откладывается на самого человека его страсть к накопительству и засорительству его собственного пространства! Может ли это быть полезным для него? Несет ли благо его близким? Можно ли построить новое и красивое, если место и пространство занято старым, некрасивым и сломанным?





Что же делать? Найти время и собрать всё, чем давно не пользуемся, очистить антресоли, балконы, шкафы. Все старые вещи, которые является сломанными и не служащими для нас — поблагодарить за службу, и не жалея, с радостью, вынести в помойное ведро. Если вещи новые и чистые, можно передать в другие руки, есть много возможностей помочь тем людям, кто нуждается, об этом мы напишем ниже.





Душевное скупердяйство.





Если мы держим в себе какие-то воспоминания — свои эмоции, свою боль, свои обиды, а в общем, свои неосознанные уроки, то мы живем прошлыми энергиями в себе. Это неживые и застойные энергии, они так и остаются жить в человеке и разрушают его изнутри. Душевное скупердяйство — это нежелание осмыслить и осознать то, что волнует, отпустить свое прошлое и жить в настоящем.





Как избавится от душевного скупердяйства? Конечно, это тема ни одной статьи, и много подсказок существует.





На мой взгляд, первый шаг — это осознание того, что человек до сих пор тащит за собой этот мусор. Каждый из нас несет ответственность, в первую очередь, только за самого себя. Мы несем ответственность за свои собственные мысли, слова, поступки и эмоции, которые транслируем в мир. Не нужно надеяться на других людей и высшие силы, только мы сами можем осознать все свои обиды, разочарования, уныние, жалость к себе и прочие негативные чувства (!). Если мы можем это в себе увидеть и осознать, то мы уже меняем свое прошлое.





К примеру, кто-то считает, что его обидели 10 лет назад, и до сих пор тащит за собой этот груз, этот невидимый плачущий рюкзак на своей спине — отравляя самого себя и пространство вокруг этой энергетикой обиды. И не понимает, почему же ему так тяжело.





А что такое обида? Это неверие в себя (отсутствие веры), нелюбовь к себе, страх «меня не любят», жалость к себе (какой я бедный, несчастный, если бы не он/она — все бы было иначе). В целом, обида — это целый аккорд уныния. Сейчас, наверное, даже дети в школе знают, что все, что в нашей жизни происходит, мы сами и создали своими мыслями, словами или поступками. Получается обидчик и не виноват вовсе, он всего лишь нам «отзеркалил» нашу собственную суть!





Что же делать? Прекратить охать и ахать, лелеять жалость к себе. А превратить все свои горькие воспоминания в ценный дар жизненного опыта, в понимание того, что произошло, почему и для чего, чему научила ситуация, как она нас изменила. Вот тогда, самые сложные жизненные ситуации превращаются в наши драгоценные знания и мудрость, которыми мы можем помогать другим, которые укрепляют нашу душу и дух. Вот, это вот Чудо. Алхимия.





Нужно вытащить себя за косичку, как Мюнхгаузен, из энергий прошлого и перейти в настоящий момент. Ведь если в прошлом осталось много ситуаций, давящих на человека, это так и остался не понятый и не осознанный им опыт, как не пройденный урок. Который будет звать обратно, чтобы завершить ситуации, понять, осознать и превратить в драгоценную мудрость, в живой жизненный опыт.





Духовное скупердяйство.





Происходит тогда, когда человек не выполняет свое предназначение, не делает то, что он мог бы делать, что приносит ему радость. То есть, человек не выполняет свою главную задачу — быть счастливым ЧЕЛОВЕКОМ.





Человек не может реализовать себя, занимается не своим делом, несчастлив, и не пытается стать счастливым. К примеру, работает на работе, не несущей созидания, ради денег, ради материальности. Или занимается тем, что ему совсем не по душе, но он продолжает это делать, при этом даже не пытаясь что-то изменить. Таким образом, человек разрушает самого себя.





Когда человек живет в погоне за бумажной, денежной, вещевой мечтой — все заветные мечты его души откладываются на потом, на будущее. Он несвободен. Он ждет иллюзорного потом, манны небесной, которая свалиться свалится с небес, после чего придет счастье. Это очередная иллюзия.





«Стать счастливым в будущем» не считается. Счастливым нужно быть сейчас. И теперь подумаем, почему сегодня ещё не «хорошо», почему еще есть «вопросы для изменения». Разберитесь с этим сейчас же. Не живите ожиданиями.





Не нужно жить ложными надеждами, что когда-то все изменится. Это может произойти только Сейчас, и изменить свою жизнь можем только мы сами. Будущего не существует. Оно создается нами сегодня. Если наше сегодня все ждет чего-то, то и завтра будет ждать. А если сегодня мы сделали шаг, то завтра нам откроется больше горизонтов.





Кому можно отдать вещи? Вариантов немало:





- Волонтерские движения, они отвезут их своим подопечным

- В детские больницы (самим или через фонды в больницы)

- В дома престарелых

- Бездомным

- Многодетным и малоимущим семьям

- Мамочкам, которые растят малышей без пап.





Если вы решили отвезти одежду в детский дом, больницу, дом престарелых, церковь или красный крест — нужно хорошо постирать её, отмыть все пятна, погладить и только после этого везти. Они делают доброе дело, что принимают ненужные нам вещи. Везти грязную и старую одежду другим людям некорректно, и никаким добрым делом не считается!





Источник: life-with-dream.org/

