40 правил любви, которые нужно знать

По ее мнению, не стоит прощать обманы больше одного раза и нужно уделяйте время себе.





Советы популярного автора нашумевшей "Новой Библии секса", опубликовала итальянская газета La Repubblica.





1. Оставаться с первой любовью не так глупо, как Вы думаете.

Часто самые прочные отношения складываются в парах, которые создались рано, но дали друг другу пространство, чтобы взрослеть вместе.





2. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неопределенность.

Если партнер не может решить, нужны вы ему или нет, он в любом случае никогда не будет преданным.





3. Прекратите оправдывать мужчин.

Следуйте философии "это просто не мой мужчина". Если он не заинтересован в вас, то вряд ли интерес появится позже. Не обманывайте себя.





4. Не стоит связываться с "плохими мальчиками".

Такие мальчики – в основном идиоты, а классной внешности недостаточно, чтобы плохое поведение сходило с рук. С ними бывает интересно повеселиться, когда вам 20. Но не стоят того, чтобы в них вкладываться.





5. Хорошие парни – не скучные.

Не принимайте драму за любовь. Взлеты и падения американских горок – не страсть, а сигнал о несовместимости. Гармония и уверенность – вот, что хорошо.





6. Прекратите анализировать.

Начните наслаждаться тем, что происходит. Если вы оба расслабитесь, то дадите отношениям шанс развиваться.





7. Не ревнуйте.

Ревность не остановит людей, обманывающих вас, не помешает вас бросить. Скорее поспособствует. Кто захочет жить с человеком, подозревающем вас на каждом шагу?





8. Не теряйте уверенности.

Постоянное сомнение и вопросы "Ты правда так считаешь?" заставляют партнера самого в себе сомневаться. Вы жаждете безопасности, но именно Ваша неуверенность оттолкнет их.





9. Выждите год, прежде чем полностью довериться.

Большинство людей выдает себя в течение 12 месяцев.





10. Цельтесь выше.

"Безопасные ставки" обесценивают вас. В то время, как более рискованные, хоть и могут ранить, но дадут шансы заполучить желаемое. Вы вполне можете рискнуть ради желаемого.





11. Перестаньте ждать, что любовь будет выглядеть так, как вы ее представляли.

Тот, с кем вы конечном итоге будете, скорее всего окажется совершенно не тем, что вы представляли. Давайте людям шанс. Вероятно, что и вы – вовсе не такая, как представлял когда-то ваш партнер.





12. Его взаимоотношения с матерью расскажут вам почти все, что вам нужно о нем знать.

Если у них хорошие отношения, и он просто порезал лишние "ниточки" - то все хорошо. Если же у них спутанный клубок из ненависти, непонимания и взаимной зависимости – бегите прочь.





13. Отношения – не вся жизнь.

Вы не должны получать всю любовь только от партнера. Дружба, семья, домашние животные, книги, путешествия и многое другое также должно доставлять удовольствие.





14. Не все мужчины такие как ваш отец.

Если ваш отец вас бросил, это не значит, что все мужчины будут бросать. Они – не он.





15. Любви недостаточно.

Вам также необходимо уметь общаться, сочувствовать, желание – чтобы заставить все это работать и гибкость, чтобы оформиться друг с другом, построить надежные отношения.





16. Если вы и вправду стараетесь, но ничего не получается – значит это не те отношения.

Когда у вас верные отношения – то все получается само собой, просто потому что вы оба работаете над этим. А некоторые пары – как токсичная смесь, в которой оба проявляют свои худшие качества.





17. Вы не построите серьезных отношений до тех пор, пока не будете готовы.

Если вы потеряны, циничны, слишком уязвимы, убиты горем или действительно испорчены в каком-либо смысле - сделайте перерыв. Иначе будете подсознательно портить все, чего Вы касаетесь.





18. Если вы расходились и снова сходились много раз – вы несовместимы.

Вы втягивались в это болото по причинам, не являющимся любовью.





19. Будьте осторожны с желаниями.

Будучи взрослыми, мы часто пытаемся воссоздать ощущение комфорта, который был в детстве. Даже если чувства и методы, применяемые для этого, являются негативными.





20. Нет ничего менее привлекательного, чем отчаяние.

Но нет ничего отчаянного в том чтоб признать что вы хотите отношения и/или детей.





21. Видеть нужно то, что есть, а не то, что вам хотелось бы видеть.

Старайтесь смотреть правде в глаза, какой бы она ни была.





22. Изменения это хорошо.

Откровенной глупостью будет повторять одни и те же действия, ожидая от них другого результата. Если вы всегда делаете одно и то же, вы всегда будете получать то, что получали.





23. Выбирайте с умом.

Человек, имеющий стабильную работу и опыт длительных серьезных отношений - надежный человек.





24.Необходимая терапия.

Если вам больше 30 и вы все еще вините свои прошлые отношения в нынешних неудачах - вам необходимо разобраться в себе. Не смешивайте то, что происходит сейчас с тем, что происходило раньше.





25. Даже если вы остались с разбитым сердцем, вы были достаточно храбры чтобы дать себе шанс.

Требуется немалая смелость и уверенность чтобы позволить себе полюбитью.





26. Соблюдайте баланс в отношениях.

Не важно если кто-то из вас красивее, умнее или богаче, главное чтоб для вас обоих ваши отношения были одинаково ценными.





27. Нет недостатка в мужчинах, но есть недостаток хороших мужчин.

Когда вы одиноки после 30. Соотношение будет 1:10 и не в вашу пользу. На каждые десять умных, успешных, привлекательных женщин будет всего один достойный мужчина, и тот уже женат на одной из ваших подруг.





28. Будьте самокритичны.

Вы бы пошли с собой на свидание? Если нет - займитесь самосовершенствованием.





29. Не злоупотребляйте алкоголем.

Конечно, вы можете захотеть немного выпить на первом свидании, чтобы чувствовать себя раскованнее, но лучше быть трезвым чтобы не испортить впечатление о себе.





30. Не ругайтесь когда пьяны.

Обсуждайте ваши проблемы только на трезвую голову. Так у вас появится шанс решить спорные вопросы, а не начать новую ссору.





31. Не рассказывайте людям какие их поступки вам не нравятся.

Скажите, чего бы вы от них хотели и вы увидите результат.





32. Есть вещи хуже, чем физическая измена.

Мужчина, который украдет все ваши деньги или плохой отец могут быть куда хуже изменяющих.





33. Не прощайте обмана более одного раза.

Если вы прощаете обманы один за другим, вы разрешаете партнеру поступать так на протяжении всех ваших отношений. Два промаха – и до свидания.





34. Вы хотите быть правы или счастливы?

Если вы больше заинтересованы в победе и правоте, чем в решении проблем, все ваши отношения вы проведете, пристально наблюдая за партнером и оглядываясь сами.





35. Уделяйте время себе.

Если вы с партнером не проводите время раздельно, то вам нечего будет и обсудить.





36. То, чего вы не знаете, не причинит вам боль.

Слежка за вашим партнером непременно вскроет подробности, которые вы не хотите знать, и о которых не могли спросить. Мы, люди, несовершенны. Неужели так важно, действительно ли он немного пофлиртовал с сотрудницей? Не легче ли было этого не знать?





37. Быть любящим – очень страшно.

Потому что невозможно любить и при этом не стать уязвимым. Поверьте, вы не единственный, кого это пугает.





38. Нет ничего страшного в том, чтобы нуждаться, если вы хотите быть с кем-то, кому нравится, быть нужным.

Равно, как не плохо быть сильным и независимым. Если в вас есть какая-то черта, которую вы не хотите менять, то будьте с тем, кто считает эту черту достоинством, а не отвергает ее.





39. Ищите кого-то, кто будет любить вас так, как вы желаете.

У всех людей разное представление о любви, разное проявление: кто-то об этом говорит, кто-то – прикосновениями или иными способами. Если в паре хорошие отношения, то каждый учит язык любви своего партнера и говорить на нем, даже если этот язык для него не родной.





40. Три правила любви: ирония, химия и взаимопонимание



