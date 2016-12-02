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1 декабря 16, 23:43
Почему некоторым людям трудно любить себя?
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Продолжим разговор о том, почему некоторым людям тяжело любить себя… Что им мешает принять себя?
Конфликт

Когда кто-то не чувствует себя комфортно в своем теле и в их голове какой-то конфликт имеет место быть. Это может быть то, что мы взяли в свои взрослые годы из детских лет.

Это означает, что свои мысли, чувства и эмоции, которые не соответствуют истинной природе, и находятся под влиянием, можно охарактеризовать как паразиты, которые даже не должны быть там.

Тело

Тем не менее, в то время как тело часто воспринимается только, как кусок мяса и как нечто, что полностью контролируется мозгом, есть намного большее. У тела есть мудрость своя, и это часто упускается из виду, жаль, что так трудно это признать.



То, что происходит в уме, часто не более чем отражение того, что происходит в их теле. Но эта важная информация и мудрость не собираются вместе, чтобы увидеть свет, если они отвергают их тела.



Мысли

Так что можно иметь мысли, которые заставляют чувствовать себя неуютно в собственной шкуре, и они могут быть классифицированы как причины чувств и действий. 

Эти чувства могут включать в себя: стыд, чувство вины, пустоты, никчемности, безнадежности, беспомощности, страх, отказ, отказ и мысли о самоубийстве. 



Это могут быть так же: что всё бесполезно, что они не заслуживают ничего, что другие люди смотрят на них, и что другие люди хотят унизить их, среди других таких мыслей.

Просто любить себя

И это может звучать так просто и легко, просто любить себя, или любить того, кто они есть.

Но ясно, что это не так просто и может потребовать серьезной работы над собой. Можно было бы изменить свои мысли и просто иметь дело с умом. Или они могут разместить свое внимание на теле. Вполне вероятно, что они захвачены чувствами и эмоциями.



И это заставляет их думать определенным образом и мешает им чувствовать себя комфортно в своем теле. Когда они будут реализованы, они позволят себе вернуться в свое тело и чувствовать себя в безопасности там. Их тела, сердца и умы могут работать вместе, а не быть друг против друга, это не так и трудно…




Источник: mayasakura
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