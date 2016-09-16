Чем отличаются бедные люди от богатых?

У богатых своя психология, у бедных своя. Однако парадокс заключается том, что наличие внушительной суммы денег ещё не гарантирует человеку изменение его мышления.

Как показывает жизнь, психология бедности присуща и тем людям, у которых вполне достаточно денег на жизнь. Так в чём же заключается психология бедности?





Самая первая и отличительная черта - постоянные жалобы на жизнь. Люди с психологией бедности бесконечно недовольны своей жизнью: не в той стране родились, не в то время, не у тех родителей, неудачные внешние данные, не тот круг общения, бесконечное невезение и т. п. С их точки зрения их достаток ВСЕГДА зависит от каких-либо внешних обстоятельств.





Люди с психологией бедности убеждены в том, что им всегда кто-то должен. Работодатель должен платить такую зарплату, чтобы хватало абсолютно на всё, государство должно предоставить жильё, цены должны быть непременно очень низкими, а многие услуги должны быть бесплатными.





Для людей с психологией бедности характерен выбор всегда в пользу стабильной, но не всегда денежной работы. Они предпочитают годами работать на одном месте, получая зарплату, которой вечно не хватает, жаловаться на то, что работа не нравится, но не сдвинутся с места в поисках более интересной и более денежной работы. Ну а как же: а вдруг не найду, а так хоть эта есть…





Ещё одна черта психологии бедности - страх перемен и вообще каких-либо изменений. Открыть своё дело - ни за что. Взять кредит - ни при каких условиях (его же отдавать надо). Сменить профессию - слишком рискованно и хлопотно. Переехать в другой город в поисках лучшей работы - даже речи быть не может. Такие люди ни при каких условиях не станут рисковать, потому что бояться потерять то немногое что у них есть.





У людей с психологией бедности всегда занижена самооценка. Они считают, что не заслуживают лучшего, что большего им ни за что не добиться, поскольку для этого «большего» нужны связи, деньги или ещё что-то. Они ни за что даже не сделают попытки, потому что заранее убеждены в том, что эта попытка будет неудачной.





Если не хватает денег на жизнь, психология бедности диктует её обладателю неизменное правило - надо экономить (люди с психологией богатства в таком случае считают, что нужно больше зарабатывать). Вот и начинают люди с психологией бедности изучать все магазины в округе в поисках самой низкой цены, тратя на это порою несколько часов, выстаивают длинные очереди в несколько километров только чтобы купить товар на рубль дешевле…





А ведь можно бы потратить это время на дополнительный заработок. Кстати, ещё одна черта людей с психологией бедности: нежелание крутиться. Эти люди всегда ждут с моря погоды. Они никогда не будут вязать или шить на заказ, не пойдут в выходной продавать на рынке овощи с огорода, не станут раздавать флаеры, не будут осваивать другие виды деятельности - словом не станут делать ничего такого. Зачем лишний раз напрягаться?





Люди с психологией бедности не виноваты в том, что у них именно такой взгляд на мир. Этот образ мышления они получают от своих родителей или ближайшего окружения (если там думают точно также). Мыслить как бедный - это значит мыслить стереотипами, которые мешают жить и развиваться. От таких стереотипов необходимо избавляться, работая над собой. Но если человек в этом плане работать над собой не желает, предпочитая и дальше жаловаться на свою горькую судьбу, тут уж нечего его жалеть. Под лежачий камень вода, как известно не течёт.





Какими стереотипами мыслят люди с психологией бедности? Вот лишь некоторые из них:





*от меня всё равно ничего не зависит (на самом деле это страх брать на себя ответственность за свою жизнь);





*такова уж моя судьба - быть бедным ( сразу лапки кверху);





*мне всегда не везёт (а ты хоть что-то сделал для того, чтобы повезло?);





*хорошие деньги честным трудом не заработаешь (ясно! все, у кого денег больше, чем у тебя - все воры, и только ты самый честный);





*слишком поздно что-то менять (банальный страх перемен);





*жизнь несправедлива (она несправедлива лишь до тех пор, пока ты ноешь);





*в этом мире везёт только тем, у кого есть деньги (на самом деле везёт тем, кто действует);





*лучше не рисковать, а то будет хуже (опять же страх перемен);





*мне всё равно не повезёт (страх неудачи);





*деньги - это зло (деньги - это деньги, они не могут быть ни злыми, ни добрыми).





От таких стереотипов необходимо избавляться и чем быстрее, тем лучше. Как?





Прежде всего важно понять, что твоя жизнь - это только твоя жизнь и только ты решаешь, как её прожить. Ты решаешь, какой выбор сделать, как поступать, в каком направлении двигаться. Если ты соглашаешься работать за мизерную зарплату - это ТВОЙ выбор, а потому нечего обвинять других. Если ты годами сидишь на нудной, неинтересной работе - это тоже ТВОЙ выбор.





Если ты предпочитаешь экономить вместо того, чтобы дополнительно зарабатывать - и это ТВОЙ выбор. Если ты это понял, то возьми на себя смелость изменить свою жизнь.





Прежде всего подумай над тем, ЧТО ты готов сделать для того, чтобы твой доход увеличился. Нужно учиться? Учись (изучение иностранного языка, освоение компьютера или стенографии, развитие памяти для запоминания больших объёмов информации, занятия по правильной постановке речи - это лишь то немногое, с чего можно начать).





Нужно менять работу? Меняй. Нет достойной работы в твоём городе? Ищи её в другом. Страшно? А чего ты боишься? Того, что изменится привычный образ жизни? Боишься того, что не будет времени на компьютерные игры, посиделки перед телевизором и прочую ерунду? Тебя пугают перемены… Но пойми, что перемены - это новые возможности для тебя. Это движение. А нет движения - и жизнь превращается в болото.





Ещё один момент: прекрати бояться тратить деньги. Оплачивая счета или очередную покупку, не стоит горько сожалеть об этих тратах. Если ты хочешь, чтобы деньги к тебе приходили, ты должен их отдавать. Потому что деньги - это поток, а поток должен двигаться. Хватит хранить старые вещи «на всякий случай» - выбрось их, наконец-то, очисти пространство. Если твой дом, твоя жизнь завалены всяким хламом, то как туда может прийти что-то новое?





Прекрати думать, будто тебе кто-то что-то должен. Если кто-то и должен, то это прежде всего ТЫ САМ. Ты должен делать всё возможное, чтобы твоя жизнь стала лучше. Никто другой за тебя и для тебя этого делать не станет.





Психология бедности не является неизлечимой болезнью. Это всего лишь привычка, от которой нужно избавляться. А захочешь ли ты от неё избавиться, зависит только от тебя. Это тоже ТВОЙ выбор.



