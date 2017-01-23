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21 января 17, 17:39
Мудрые советы психолога Михаила Литвака
Михаил Литвак,
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Михаил Литвак, один из признанных психологов и врачей-психотерапевтов международного уровня, разработал и первым начал применять на практике систему разрешения конфликтов «психологическое айкидо».
Главная цель этой концепции – научиться разбираться в людях и в себе. 

Мы публикуем 15 советов известного психолога, которые помогут в решении многих жизненных вопросов:

 1. Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили.

 2. Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж хочется что-то грызть.

 3. Депрессия для того и дана человеку, чтобы подумать о себе.

 4. Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других.

 5. Если вы хорошо думаете о себе, зачем же вам нужно, чтобы еще кто-то хорошо думал о вас.

 6. Делай, что хочешь, и не спрашивай разрешений. Вдруг откажут.

 7. Лучше общаться с хорошей книгой, чем с пустым человеком.

 8. Способность любить и хорошо переносить одиночество – показатель духовной зрелости. Все самое лучшее мы делаем, когда находимся в одиночестве.

 9. Я не знаю пути к успеху. Но я знаю путь к неудаче — это желание понравиться всем.

10. Нет мужской или женской логики, есть умение или неумение грамотно мыслить.

11. Хочешь узнать своего главного врага? Посмотри в зеркало. Справься с ним — остальные разбегутся.

12. С друзьями общаться приятно, а с врагами — полезно.

13. Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях.

14. Незрелая личность часто знает, но не умеет. Зрелая не только знает, но и умеет. Поэтому незрелая личность критикует, а зрелая делает.

15. Делись только радостью и с друзьями, и с врагами. Друг порадуется, враг огорчится.

16. Не гонись за счастьем, а найди то место, где оно водится. И счастье само тебя найдет. Могу подсказать то место, где водится твое счастье, — это ты сам. А путь к нему — максимальное развитие всех своих способностей.

17. Счастье — это «побочный продукт» правильно организованной деятельности.

18. Если ты кому-то хочешь что-то доказать — значит, ты живешь ради того, кому хочешь это доказать. Если ты живешь ради себя, то тогда нет необходимости кому-то что-то доказывать.

19. Мечты — это голоса наших способностей. Вот я не мечтаю петь в опере. Нет ни голоса, ни слуха. А если бы мечтал, то, следовательно, эту мечту подогревали бы мои способности. Следовательно, попытался бы попасть в оперу. Просто нужно подумать, как эту мечту осуществить. Здесь главное — не торопиться, тогда получится довольно быстро. Хорошо, когда человек может о себе сказать следующее: «Я только тем и занимаюсь, что пытаюсь осуществить свои мечты».

20. Добейся успеха — пройдут обиды.

Источник: fit4brain.com
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