Мудрые советы психолога Михаила Литвака

Главная цель этой концепции – научиться разбираться в людях и в себе.
Мы публикуем 15 советов известного психолога, которые помогут в решении многих жизненных вопросов:
1. Никто никого не бросает, просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили.
2. Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж хочется что-то грызть.
3. Депрессия для того и дана человеку, чтобы подумать о себе.
4. Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других.
5. Если вы хорошо думаете о себе, зачем же вам нужно, чтобы еще кто-то хорошо думал о вас.
6. Делай, что хочешь, и не спрашивай разрешений. Вдруг откажут.
7. Лучше общаться с хорошей книгой, чем с пустым человеком.
8. Способность любить и хорошо переносить одиночество – показатель духовной зрелости. Все самое лучшее мы делаем, когда находимся в одиночестве.
9. Я не знаю пути к успеху. Но я знаю путь к неудаче — это желание понравиться всем.
10. Нет мужской или женской логики, есть умение или неумение грамотно мыслить.
11. Хочешь узнать своего главного врага? Посмотри в зеркало. Справься с ним — остальные разбегутся.
12. С друзьями общаться приятно, а с врагами — полезно.
13. Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях.
14. Незрелая личность часто знает, но не умеет. Зрелая не только знает, но и умеет. Поэтому незрелая личность критикует, а зрелая делает.
15. Делись только радостью и с друзьями, и с врагами. Друг порадуется, враг огорчится.
16. Не гонись за счастьем, а найди то место, где оно водится. И счастье само тебя найдет. Могу подсказать то место, где водится твое счастье, — это ты сам. А путь к нему — максимальное развитие всех своих способностей.
17. Счастье — это «побочный продукт» правильно организованной деятельности.
18. Если ты кому-то хочешь что-то доказать — значит, ты живешь ради того, кому хочешь это доказать. Если ты живешь ради себя, то тогда нет необходимости кому-то что-то доказывать.
19. Мечты — это голоса наших способностей. Вот я не мечтаю петь в опере. Нет ни голоса, ни слуха. А если бы мечтал, то, следовательно, эту мечту подогревали бы мои способности. Следовательно, попытался бы попасть в оперу. Просто нужно подумать, как эту мечту осуществить. Здесь главное — не торопиться, тогда получится довольно быстро. Хорошо, когда человек может о себе сказать следующее: «Я только тем и занимаюсь, что пытаюсь осуществить свои мечты».
20. Добейся успеха — пройдут обиды.