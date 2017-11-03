Очень простые Законы привлечения денег

У каждого человека по-разному складываются отношения с деньгами. Кто-то уважает и ценит финансы, в то время как другие считают деньги главной причиной всех бед и несчастий.





Какой бы ни была правда, с уверенностью можно сказать одно – все хотят иметь больше денег. Общая сумма средств, которая находится на руках всего населения планеты, составляет более 136 триллионов долларов. Так почему же одни люди живут в изобилии, а другие всю жизнь проводят в нищете.



Деньги требуют к себе внимания и уважения, а их законы – тем более.



- Некоторые жрецы житейской мудрости советуют сохранять в течении года крупную купюру, которая, утверждают они, «зарядившись» вашей энергией, начнет притягивать к себе деньги.





- Нельзя одалживать соседке соль и хлеб – достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью.





- О повышении зарплаты лучше всего просить в среду днем.





- Не занимайте денег в понедельник, не одалживайте деньги во вторник, не отдавайте долг в пятницу.





- Отдавать и давать взаймы непременно утром, т.к. любые действия с деньгами вечером сулят безденежье.





- Вообще старайтесь не занимать, а чаще давать в долг, вы как бы программируете деньги на то,чтобы они к вам вернулись.





- Карманы одежды, повешенной на сезон, снабдите купюрами небольшого достоинства, а еще деньги не любят порванных карманов и оторванных пуговиц.





- В кошельке купюры должны располагаться лицевой стороной к хозяину.





- Также в кошельке должна быть «счастливая монета» (первая заработанная, полученная от хорошего человека от успешной сделки). Эту монетку нельзя тратить – она счастливый талисман достатка, иначе деньги обидятся, и не будут идти в руки.





- Выигранные, заработанные нечестным путем деньги, найденные, подаренные и т.д., не приносят счастья и потому не должны задерживаться в вашем кошельке.

Раздайте их нуждающимся или немедленно их потратьте.





- Научитесь брать в долг и давать в долг. Определите сумму, которую можете одолжить или отдать. И никогда не переступайте эту черту. Когда даёте деньги, внутренне расстаньтесь с ними.





- Деньги не любят, когда их ждут. Не теребите людей, которые вам должны. Не требуйте их назад. Заработанные деньги, нас ждут.





- Когда мы научимся отдавать, вот тогда мы научимся их и принимать.





- Научитесь мысленно приветствовать деньги, получив их. Отдавая просите их вернуться поскорей (как друга: «не покидай, возвращайся поскорей»). Научитесь радоваться купюрам, получая их.





- Немного магии в новый год: 31-декабря, делая первую покупку, забирая сдачу, повторите такие слова: «Ваши денежки в кошелек кладу, сколько ни отдам, больше верну».





- Почините протекающие краны, утекающая вода уносит доходы.





- Никогда ничего не покупайте на последние деньги. Вещь не принесет вам радости, а только хлопоты.





- В кошельке всегда должно быть – три монетки и две купюры. Не покупайте у жадного, который не любит уступать.



