Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.21
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.37
USD
26.93
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
2 ноября 17, 22:26
Очень простые Законы привлечения денег
деньги
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
2/5 (1 голос)
Чтобы заработанные деньги любили Ваш дом, в день зарплаты нельзя тратить ни единого рубля, вся сумма должна переночевать дома.
У каждого человека по-разному складываются отношения с деньгами. Кто-то уважает и ценит финансы, в то время как другие считают деньги главной причиной всех бед и несчастий.

Какой бы ни была правда, с уверенностью можно сказать одно – все хотят иметь больше денег. Общая сумма средств, которая находится на руках всего населения планеты, составляет более 136 триллионов долларов. Так почему же одни люди живут в изобилии, а другие всю жизнь проводят в нищете.

Деньги требуют к себе внимания и уважения, а их законы – тем более.

- Некоторые жрецы житейской мудрости советуют сохранять в течении года крупную купюру, которая, утверждают они, «зарядившись» вашей энергией, начнет притягивать к себе деньги.

Нельзя одалживать соседке соль и хлеб – достаток может покинуть ваш дом и уйти в другую семью.

О повышении зарплаты лучше всего просить в среду днем.

Не занимайте денег в понедельник, не одалживайте деньги во вторник, не отдавайте долг в пятницу.

Отдавать и давать взаймы непременно утром, т.к. любые действия с деньгами вечером сулят безденежье.

- Вообще старайтесь не занимать, а чаще давать в долг, вы как бы программируете деньги на то,чтобы они к вам вернулись.

- Карманы одежды, повешенной на сезон, снабдите купюрами небольшого достоинства, а еще деньги не любят порванных карманов и оторванных пуговиц.

- В кошельке купюры должны располагаться лицевой стороной к хозяину.

- Также в кошельке должна быть «счастливая монета» (первая заработанная, полученная от хорошего человека от успешной сделки). Эту монетку нельзя тратить – она счастливый талисман достатка, иначе деньги обидятся, и не будут идти в руки.

- Выигранные, заработанные нечестным путем деньги, найденные, подаренные и т.д., не приносят счастья и потому не должны задерживаться в вашем кошельке.
 Раздайте их нуждающимся или немедленно их потратьте.

- Научитесь брать в долг и давать в долг. Определите сумму, которую можете одолжить или отдать. И никогда не переступайте эту черту. Когда даёте деньги, внутренне расстаньтесь с ними.

Деньги не любят, когда их ждут. Не теребите людей, которые вам должны. Не требуйте их назад. Заработанные деньги, нас ждут.

- Когда мы научимся отдавать, вот тогда мы научимся их и принимать.

- Научитесь мысленно приветствовать деньги, получив их. Отдавая просите их вернуться поскорей (как друга: «не покидай, возвращайся поскорей»). Научитесь радоваться купюрам, получая их.

- Немного магии в новый год: 31-декабря, делая первую покупку, забирая сдачу, повторите такие слова: «Ваши денежки в кошелек кладу, сколько ни отдам, больше верну».

Почините протекающие краны, утекающая вода уносит доходы.

- Никогда ничего не покупайте на последние деньги. Вещь не принесет вам радости, а только хлопоты.

- В кошельке всегда должно быть – три монетки и две купюры. Не покупайте у жадного, который не любит уступать.

Источник: istoki.kh
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 качеств, которые для отношений важнее, чем внешность
noimageСвадебные приметы
noimage5 признаков низкой самооценки
noimageУроки жизни и наставления от Далай-ламы
noimageГороскоп на неделю с 23 по 29 октября
Лента новостей