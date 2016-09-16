Как правильно тренировать уверенность в себе?

Один из самых важных аспектов в умении управлять людьми – уверенность в себе. Но это не значит, что уверенность не нужна остальным. Как раз наоборот, и зачастую именно уверенности в себе не хватает для достижения цели.



Поэтому тренинг по уверенности в себе – один из самых распространенных на западе. Проводят их очень креативно. В США, например, если ты захочешь потренировать уверенность в себе, тебе предложат найти общий язык с лошадью и оседлать ее. Такие тренинги помогают воспитать в себе уверенность и научиться контролировать свои эмоции.



В Японии на тренинге по уверенности в себе тебе предложат написать песню о своей работе, а потом пропеть ее, стоя посреди многолюдной улицы. В Киеве тоже есть тренинги по повышению уверенности в себе, стоят они от 1 тыс. грн. lady.tochka.net поможет тебе сэкономить деньги и научит, как тренировать и повышать уверенность в себе.



Дай себе права



Как правило, неуверенный в себе человек – это такой человек, которые не осознает своих прав. Поэтому, если хочешь стать уверенной, дай себе права. Например, право отказывать, не оправдываться, не нравиться кому-то, право на собственную оценку, право на изменение своего мнения, право на ошибки и ответственность за них, право на нелогичное решение, право что-то не знать, право быть независимой от посторонней жалости и снисхождения.



Работай над своей самооценкой



Оцени себя – осознай свои позитивные качества, таланты и достижения. Постоянно помни, где и как ты себя успешно проявила. Помни о тех положительных качествах и талантах, которые ты проявила в трудных или жизненных ситуациях. Чтоб поверить в свои силы, записывай каждый день то, что тебе удалось сделать хорошего, чем ты гордишься.



Если у тебя есть какие-то недостатки, на которые, на твой взгляд, окружающие обращают особенное внимание, сделай следующее. Выдели этот недостаток и представь себе, что он разросся до немыслимых размеров. И посмейся от души над своим нелепым образом.



Представь, что все твои желания сбылись



Хочешь стать более уверенной в себе? Тогда представь себе, что все твои желания сбылись. С деньгами у тебя все в порядке, на работе уважают, карьера состоялась. Запомни это ощущение и постарайся вести себя так, как будто все это сбылось на самом деле.



Используй мысленные образы, чтоб убедить себя в правдивости фантазии. Дополняй и усиливай свой образ уверенной и успешной соответствующими мыслями и эмоциями.



Научись красиво разговаривать



Зачастую неуверенного в себе человека выдает его манера разговаривать и мимика. Определи, перед кем ты чувствуешь себя наиболее неуверенно, кому ты не можешь сказать все то, что хочешь. Затем отработай свою уверенность на воображаемом собеседнике.



Поставь перед собой стул или просто стань перед зеркалом, и выскажи ему все о своей неуверенности, следи за своими выражениями. Потом постарайся ответить на свои слова с точки зрения собеседника. Используй полученные навыки на практике. Если результатов нет, тренируйся чаще. Проанализируй свое поведение и эмоции, найди причины неудач.



Самое главное поверить в то, что уверенность можно натренировать. Но помни, что этот процесс принесет тебе пользу, и ты не только узнаешь больше о своих возможностях, но и поймешь, что же мешает тебе добиться успеха. И не опускай руки, если поначалу ничего не будет получаться. В вопросе тренировки уверенности особенно важно верить в свои силы.