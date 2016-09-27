Самая некрасивая женщина учит уверенности в себе (ВИДЕО)

25-летняя Лиззи Веласкес страдает от редкого заболевания, ее организм не усваивает жир





У Лиззи редкое заболевание: в ее организме не усваивается жир. Ее рост — 152 сантиметра, а вес — 25 килограммов. Она слепа на один глаз и вынуждена есть каждые 15 минут, чтобы не умереть. Врачи не знают, как ей помочь, девушке остается только соблюдать режим: каждый день она должна потреблять 5 000 калорий для поддержания своего хрупкого организма. И, несмотря на все это, уродливой и несчастной, впервые за всю жизнь, она почувствовала себя после просмотра ролика со своим участием на YouTube.





Реакция людей на ее внешний вид больно ранила девушку. «Как это развидеть?», «Сдохни, Лиззи», «Как она живет с такой рожей?». Но сдаваться — не в правилах Веласкес. Она превратила свой недостаток в оружие, использовав неожиданную славу для того, чтобы заявить миру о себе, своих ценностях и помочь тем, кто так же, как и она, сталкивается с оскорблениями и унижением.





То, что помогло ей выстоять после жестоких нападок, она сформулировала в своем выступлении перед огромным залом на конференции TED.





Запись этого выступления была выложена на YouTube и собрала почти 6 миллионов просмотров.





Мы считаем, что у нее есть чему поучиться, и представляем вам 6 правил жизни Веласкес, которую теперь весь мир знает как самую некрасивую в мире, но уверенную в себе женщину.













1. Примите то плохое, что с вами произошло





Не стоит пытаться понять, в чем вы виноваты, себя оправдывать. Даже с очень хорошими людьми случаются ужасные истории. Shit happens, — говорит Лиззи. Да, то, что с вами случилось, жестоко, больно, несправедливо — ничего не поделаешь! Просто примите это и перестаньте заниматься самобичеванием. Только тогда ваша жизнь начнет меняться.





2. Ваша ценность не меняется от того, что о вас говорят люди





Я получила тысячи чудовищных комментариев о своей внешности. Я долго плакала и чувствовала себя ужасно. Но потом я поняла, что все эти люди, которые писали эти гадости, ничего не знали обо мне, в этом 8-секундном ролике даже не было звука. Они оценили меня только по внешности. Никто из них не знал, какой я человек, что я могу, что я чувствую. А я знаю, что я из себя представляю, что я хороший человек и достойна соответствующего отношения.





3. Отвечать агрессией на агрессию бесполезно





Когда на вас нападают, хочется защищаться. Но не стоит отвечать злом на зло, таким образом вы только увеличите негативную энергию вокруг себя. Это не принесет вам счастья. Лучшим ответом обидчикам станут ваши достижения. Пусть те, кто над вами издевался, будут посрамлены, увидев, чего вы добились.





4. Заставьте ваши недостатки работать на вас





«Уродство» и болезнь только делают меня сильнее и убедительнее. Они стали моей «визитной карточкой». Люди мне доверяют, ведь человек с таким лицом знает о том, что говорит.





5. Трудности и испытания — необходимые условия для роста





Проблемы на нашем пути только помогают нам получить знания и опыт, необходимый для того, чтобы достичь вершин. Они закаляют нас и делают сильнее.





6.Вы сами выбираете — сдаться или быть счастливым





Встретившись со своими «демонами», вы становитесь неуязвимы для критики. Это огромная сила: ваши обидчики больше не смогут «тянуть вас на дно», а только подтолкнут к новым победам.





Вряд ли после просмотра выступления Лиззи у кого-то повернется язык назвать ее «уродом». Эта девушка успешно закончила колледж, написала три книги и дала множество интервью на телевидении. У нее огромное число подписчиков на Facebook, Twitter и Instagam, которые с интересом следят за ее страницей.









Но Лиззи пошла дальше и решила снять фильм-автобиографию о своем пути к успеху. Для этого она воспользовалась краудфайндинговым сервисом, который позволяет людям по всему миру жертвовать деньги на интересные проекты. К слову, нашлось немало спонсоров, пожелавших вложиться в картину о ней. Один из них даже пожертвовал 10 тысяч долларов. Сейчас общая сумма средств собранных превысила $200 тысяч.

Молодец, Лиззи, так держать!



