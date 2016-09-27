Как избавиться от хронофагов - тех, кто пожирает ваше время?

Думаю, у вас есть родные или знакомые, которые любят долго рассказывать вам одно и то же, как правило, жалобно или агрессивно, часами «висеть» на телефоне (вернее, у вас на ушах), отнимая ваше время и силы. Но уничтожать их, естественно, не вариант. Кроме того, есть сослуживцы, а хуже того – начальники, которые «мусолят» производственный вопрос неделями и месяцами, хотя решение лежит на поверхности, нужно просто компетентности добавить или «власть употребить». А ещё они очень любят обвинять вас в том, что вы невнимательны, бессердечны, не хотите войти в их положение и помочь им… И вот уже вы сами «доедаете» то, что не проглотил хронофаг, изводите себя мыслями: «А вдруг я и правда бессердечный? А что же делать?». И остатки ваших сил и времени, то есть ваша жизнь, уходит на эти бесперспективные размышления. То есть, вы становитесь аутохронофагом (надо бы запатентовать словечко!). Ну, и кого будем уничтожать? Совет Моруа нам явно не подходит. Но есть несколько алгоритмов, которые вам помогут утихомирить хронофагов.





Самый простой и жёсткий — алгоритм прекращения общения вообще. Он требует достаточных внутренних обоснований и твёрдости. Навсегда отказываясь от ненужной траты своей жизни на те отношения, которые давно себя исчерпали, вы должны проявить последовательность и чёткость. Это не ваши родные и близкие – «родственников не выбирают», а поэтому от них и не отказываются. Это так называемые «бывшие». Когда-то у вас было что-то общее, возможно, даже близкие отношения, но уже 100500 раз сказано, что всё прошло, уже давно нет общих интересов, а человек всё продолжает жаловаться на жизнь и требовать от вас внимания. Если вы решили прекратить такое общение и чётко заявили об этом, будьте готовы к «буйству вампиров». Этот феномен наблюдали те, кто пользовался автоматами с газировкой. Помните? Опускаешь 3 копейки, а вода не течёт, монетка выпрыгивает (в лучшем случае). Опускаешь снова — и снова воды не выдают. Тогда стукнешь по нему рукой (а кто-то кулаком или ногой) – смотришь, водичка и зашипела-потекла. Так и ваш вампир-хронофаг какое-то время будет долбить вас всеми доступными ему способами. Но если вы выдержите и не дадите привычной «газировки», хронофаг пойдёт искать другой источник.





Есть алгоритм быстрого окончания общения путём ускорения до нужных вам минут. Он подходит для сокращения пустой болтовни на работе. Здесь нужно использовать 3-шаговую модель.





1. Похвалить собеседника: «Классно, что ты зашёл (позвонил). С тобой так здорово общаться. Особенно на такие интересные темы». Только не унижайтесь до лжи – похвала должна быть искренней. А значит, надо проявить творчество, вылавливая в первых же словах собеседника более или менее интересную тему.





2. Тайминг — временное ограничение, чётко фиксированное: «Но сейчас у меня мало времени. Давай быстро решим все вопросы, через 5 минут я должен уйти (или у меня важный звонок)».





3. Чётко соблюдать тайминг, иначе в следующий раз приём просто не сработает. Уйти или положить трубку.





Вы похвалили человека, предупредили – озвучили время беседы, и выполнили обещание. Собеседник понимает, что вы – человек слова, и в следующий раз будет как-то координировать свои действия с вашими. Если же это хронофаг, он начнёт канючить: «Ну, пожалуйста, ещё 3 минуточки»… Но вы же знаете, что эти «3 минуточки» выльются и в 15, и в 30 минут, а вопрос так и не будет решён, тем более, что, скорее всего, желания его решить и не было изначально. Если вы поддаётесь на эти просьбы, люди очень быстро понимают, что вами можно управлять – а это же так сладко! Вам опять будут навешивать чувство вины, выжимать из вас энергию, убивать ваше время.





Нужно понимать, что чувство вины – это только ваша проблема. Возможно, вам его навязали. Возможно, вы сами его породили и живёте с ним много лет. Это - плод вашего сознания, ваших внутренних решений. Вам приходилось слышать, как мама или бабушка говорят ребёнку: «Ты меня не любишь, раз так плохо себя ведёшь»? А как дети говорят родителям: «Ты меня не любишь, раз не покупаешь или не разрешаешь мне это»? А как люди начинают болеть, чтобы привязать близких к себе, привлечь к себе внимание? Нужно понимать, что внедрение чувства вины – это манипуляция. Она может быть не со зла, просто по привычке. Но как только вы поняли, что это - манипуляция, с этим уже можно работать. Если человек считает другого виноватым в своих проблемах, это значит, что он не хочет их решать. Он не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. Почему человек дошёл до крайности? А что он делал для того, чтобы этой проблемы не было? Задайте ему этот вопрос. То есть, верните ему ответственность за его жизнь. Интенсивность чувства вины снижается, и вы уже можете ответить каким-то подобающим образом или предложить конструктивное решение.





Ещё одна «фишка» хронофагов — им очень удобно иногда что-то не понимать. Зная, что вы - хороший профессионал, они постоянно просят делать для них что-то «по-дружески», «не понимая», что это ваша работа, что вы тратите своё время. Можно, например, сказать: «Я профессионал, а профессионалы стоят дорого. Я могу тебе по-дружески сделать скидку».





Ну, и, конечно, самый трудный вариант – родные и близкие. Особенно пожилые. Здесь нужно проявлять максимум любви и такта, понимая, что людям действительно не хватает общения и внимания. Самый простой приём, когда вы уже выяснили, что у человека всё в порядке или по крайней мере, всё по-прежнему, — тайминг: «Ой, прости, у меня на плите что-то кипит». Но если вы заметили, что разговоры всегда ведутся об одном и том же, лучше подкидывать новые темы. Когда-то рассказать о ком-то из общих знакомых; когда-то – о новой книге, которую вы прочитали и советуете тоже прочитать; когда-то – спросить мнение о чём-то интересном для вас. Такие темы довольно быстро исчерпываются, и разговор можно будет закончить естественным образом. А вам и вашему собеседнику с каждым разом общение будет приносить всё больше удовольствия и пользы. Ведь сложно не согласиться с Экзюпери: «Самая большая роскошь на Земле – это роскошь человеческого общения».





Татьяна Соловьёва



