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Леди
Отношения
1 октября 16, 21:57
Светлана Вольнова: как создать мужчину-олигарха
Светлана Вольнова
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Всем женщинам по умолчанию хочется видеть рядом богатого, красивого и успешного мужчину. Но далеко не все осознают, что найти такого готового – большая удача.
Светская львица Светлана Вольнова считает, что олигарха нужно создавать собственными усилиями.

О том, как этого добиться, женщина рассказала в гостях утреннего шоу Пробудись на телеканале НЛО TV.

Светлана, как вы считаете, диктаторство в отношениях между мужчиной и женщиной существует?

– Конечно, да. Без этого никак не получится, кому-то всегда приходится доминировать. И мне кажется, что мужчина диктует в 90% случаев, эта агрессивность больше присуща сильному полу. Ну, вот что такое женщина-диктатор? Это только в ролевых играх женщина может быть диктатором. Хотя… в наше время: кто платит музыку, тот и диктует.

А вам диктуют?

– А мне повезло, у меня как-то все так полюбовно.  Все так хорошо, все так демократично – это такая прекрасная вещь.

Что мужчина вкладывает в женщину?

– Он вкладывает все. Есть три ресурса, которыми обладает мужчина: время, эмоции, финансы. Чем дороже вклады в женщину, тем дороже ее оценивают. Вот когда у мужчины нет денег, а он вкладывает все деньги в женщину, то он и сам будет ценить ее больше. Так же и с эмоциями. Чем больше вкладывается в женщину, тем ей проще управлять, диктовать и властвовать над мужчиной.

Какой ресурс вы цените больше всего?

– Эмоции. Эмоция – это любовь. И если нет эмоций, то получить другие ресурсы как-то сложно. Те же деньги и время.  Поэтому я бы сначала обращала внимание на эмоции, потом, естественно, на вложение денег, ну и времени.

У женщин какие-то другие ресурсы?

– Те же. Но женщина все-таки вдохновляет мужчину, а это тоже эмоции. Если женщина правильно вдохновила мужчину, ему хочется  что-то делать. Он идет и делает, становится кем-то крутым. А если, например, мужчине ничего не дают нормального, он общается с нехорошими женщинами, то превращается в диктатора-одиночку или извращенца. Ему очень не везет.

Часто в парах встречаются мужчины-тираны. Они не разрешают работать женщинам, встречаться с подружками, носить короткие юбки. Что делать в таких ситуациях женщинам?

– Это очень сложный случай и очень простое решение – поменять мужчину. Других вариантов нет.



Переделать такого мужчину можно?

– Нет. Невозможно переделать мужчину. Мужчину можно переделать только на определенный этап, пока он завоевывает женщину. Как только он ее получил – он возвращается в свое естественное состояние.

За каждым диктатором стояла сильная женщина, да?

– Давайте посмотрим классический пример Гитлера и Евы Браун. Я думаю, было бы еще больше каких-то  злодеяний совершено, если бы Ева Браун была бы пожестче. Женщина как раз и берет на себя диктаторский удар, и, если она созидательна, мощна, то она может мужчину в другую сторону переманить. Вообще, от женщин много чего зависит. У женщины в восемь раз больше энергии, чем у мужчины. Если женщина хочет зажечь какого-то мужчину, то она его зажигает.  Поэтому существует тайная власть женщины. 

Чем вы сейчас занимаетесь?

– Я сейчас очень популярный тренер по счастью для женщин.  Есть такие мужчины, которые говорят: “Было бы хорошо, если бы ты нам тоже вставила мозги“. Я вставляю мозги. Беру мозги, промываю и вставляю обратно.



Некоторые считают, что женщина, которая влезает в семью, рушит ее. Вы так же считаете?

– Я просто учу людей управлять своими внутренними эмоциями, чтобы человек был счастлив без всего другого. Потому что если ты привязан к своему любимому человеку, то тогда он уходит, у тебя трагедия. Если ты привязан к деньгам, деньги заканчиваются, кризис в стране – жопа. Если привязан к власти или к славе – телевизора нет, славы нет, тоже жопа. А когда у человека внутри такой большой внутренний стержень, то он может прожить без всего этого, счастлив без этого. И тогда, если ты чего-то хочешь, оно к тебе притягивается. В общем, это формула счастья, которую я вывела и успешно продаю. Я – продавец счастья.

Источник: ivona
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