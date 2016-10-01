Светлана Вольнова: как создать мужчину-олигарха

Светская львица Светлана Вольнова считает, что олигарха нужно создавать собственными усилиями.





О том, как этого добиться, женщина рассказала в гостях утреннего шоу Пробудись на телеканале НЛО TV.





Светлана, как вы считаете, диктаторство в отношениях между мужчиной и женщиной существует?





– Конечно, да. Без этого никак не получится, кому-то всегда приходится доминировать. И мне кажется, что мужчина диктует в 90% случаев, эта агрессивность больше присуща сильному полу. Ну, вот что такое женщина-диктатор? Это только в ролевых играх женщина может быть диктатором. Хотя… в наше время: кто платит музыку, тот и диктует.





А вам диктуют?





– А мне повезло, у меня как-то все так полюбовно. Все так хорошо, все так демократично – это такая прекрасная вещь.





Что мужчина вкладывает в женщину?





– Он вкладывает все. Есть три ресурса, которыми обладает мужчина: время, эмоции, финансы. Чем дороже вклады в женщину, тем дороже ее оценивают. Вот когда у мужчины нет денег, а он вкладывает все деньги в женщину, то он и сам будет ценить ее больше. Так же и с эмоциями. Чем больше вкладывается в женщину, тем ей проще управлять, диктовать и властвовать над мужчиной.





Какой ресурс вы цените больше всего?





– Эмоции. Эмоция – это любовь. И если нет эмоций, то получить другие ресурсы как-то сложно. Те же деньги и время. Поэтому я бы сначала обращала внимание на эмоции, потом, естественно, на вложение денег, ну и времени.





У женщин какие-то другие ресурсы?





– Те же. Но женщина все-таки вдохновляет мужчину, а это тоже эмоции. Если женщина правильно вдохновила мужчину, ему хочется что-то делать. Он идет и делает, становится кем-то крутым. А если, например, мужчине ничего не дают нормального, он общается с нехорошими женщинами, то превращается в диктатора-одиночку или извращенца. Ему очень не везет.





Часто в парах встречаются мужчины-тираны. Они не разрешают работать женщинам, встречаться с подружками, носить короткие юбки. Что делать в таких ситуациях женщинам?





– Это очень сложный случай и очень простое решение – поменять мужчину. Других вариантов нет.













Переделать такого мужчину можно?





– Нет. Невозможно переделать мужчину. Мужчину можно переделать только на определенный этап, пока он завоевывает женщину. Как только он ее получил – он возвращается в свое естественное состояние.





За каждым диктатором стояла сильная женщина, да?





– Давайте посмотрим классический пример Гитлера и Евы Браун. Я думаю, было бы еще больше каких-то злодеяний совершено, если бы Ева Браун была бы пожестче. Женщина как раз и берет на себя диктаторский удар, и, если она созидательна, мощна, то она может мужчину в другую сторону переманить. Вообще, от женщин много чего зависит. У женщины в восемь раз больше энергии, чем у мужчины. Если женщина хочет зажечь какого-то мужчину, то она его зажигает. Поэтому существует тайная власть женщины.





Чем вы сейчас занимаетесь?





– Я сейчас очень популярный тренер по счастью для женщин. Есть такие мужчины, которые говорят: “Было бы хорошо, если бы ты нам тоже вставила мозги“. Я вставляю мозги. Беру мозги, промываю и вставляю обратно.













Некоторые считают, что женщина, которая влезает в семью, рушит ее. Вы так же считаете?





– Я просто учу людей управлять своими внутренними эмоциями, чтобы человек был счастлив без всего другого. Потому что если ты привязан к своему любимому человеку, то тогда он уходит, у тебя трагедия. Если ты привязан к деньгам, деньги заканчиваются, кризис в стране – жопа. Если привязан к власти или к славе – телевизора нет, славы нет, тоже жопа. А когда у человека внутри такой большой внутренний стержень, то он может прожить без всего этого, счастлив без этого. И тогда, если ты чего-то хочешь, оно к тебе притягивается. В общем, это формула счастья, которую я вывела и успешно продаю. Я – продавец счастья.



