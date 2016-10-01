Как произвести неизгладимое впечатление за 5 минут разговора

В результате беседа становится скучной и неловкой.







Вот несколько советов, как избежать такой ситуации и очаровать собеседника.





Правильно заданный вопрос заставит человека рассказать вам историю. Собеседник просто не может ответить на него стандартно.













Сломайте зеркало





Часто, когда разговор идет трудно, возникает такая штука, которую называют «зеркало». Чтобы выглядеть вежливыми, мы часто задаем собеседнику стандартные вопросы, повторяем его же слова или просто соглашаемся со всем, что он говорит. Из-за этого мы упускаем все наслаждения от хорошей беседы.













Когда «зеркало сломано», появляется изюминка диалога и он перестает быть скучным.





Игра в ожидаемый ответ





Еще один хороший путь, чтобы «сломать» скучную беседу, — это избежать ожидаемого ответа.













Немного нестандартный ответ не оттолкнет от вас людей. А наоборот, начнет их притягивать, потому что вы отличаетесь. Идите в разговоре вперед, задавайте странные вопросы и давайте странные ответы. Тогда все окружающие будут от вас просто без ума.











