Три фактора успешности

В сочетании некоторые из них удовлетворяют наши представления о счастливой и успешной личности.





1. Достижение важных целей, или скорее способность достигать лично значимых целей даже перед лицом страха – только это обеспечивает реализацию истинного потенциала личности. Этапы этого процесса могут включать в себя неудачи и боль в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной все подобные трудности придают жизни смысл. Также исследования показали, что люди, добивающиеся какой-либо цели, чувствуют меньше беспокойства и реже страдают от стресса.





2. Быть самим собой. Люди часто воспринимают оригинальность как синоним неподдельности, уникальность, возможно, даже честность – то есть как противоположность имитации или подделке. Успешность здесь требует определенного мужества в действии: необходимо всегда делать честный выбор, работать, несмотря на экзистенциальную тревогу, психологический дискомфорт. Мужественные люди готовы признать неприятные вещи о самих себе, не занимая оборонительную позицию и не пытаясь их рационализировать.





3. Совершать действия, которые стоят риска, оценивая его в разумных пределах. Требуется мужество, чтобы принять просчитанный риск, предвидеть возможные последствия своих действий, и выбрать верный курс, который позволит желаемых результатов.



