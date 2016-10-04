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Леди
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4 октября 16, 15:24
Три фактора успешности
успех
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Анализ научных работ определяет успешность не в терминах, а скорее в виде ряда признаков.
В сочетании некоторые из них удовлетворяют наши представления о счастливой и успешной личности.

1. Достижение важных целей, или скорее способность достигать лично значимых целей даже перед лицом страха – только это обеспечивает реализацию истинного потенциала личности. Этапы этого процесса могут включать в себя неудачи и боль в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной все подобные трудности придают жизни смысл. Также исследования показали, что люди, добивающиеся какой-либо цели, чувствуют меньше беспокойства и реже страдают от стресса.

2. Быть самим собой. Люди часто воспринимают оригинальность как синоним неподдельности, уникальность, возможно, даже честность – то есть как противоположность имитации или подделке. Успешность здесь требует определенного мужества в действии: необходимо всегда делать честный выбор, работать, несмотря на экзистенциальную тревогу, психологический дискомфорт. Мужественные люди готовы признать неприятные вещи о самих себе, не занимая оборонительную позицию и не пытаясь их рационализировать.

3. Совершать действия, которые стоят риска, оценивая его в разумных пределах. Требуется мужество, чтобы принять просчитанный риск, предвидеть возможные последствия своих действий, и выбрать верный курс, который позволит желаемых результатов.

Источник: http://zdravoe.com/
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