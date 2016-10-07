Как избавиться от страха перемен

И совсем неизвестно как будет дальше. Что принесут с собой эти перемены?





Как перестать бояться перемен? - советы психолога





Говорят, что нет ничего более постоянного чем временное... Например, иногда бывает так, что человек идёт на временную работу и остается на ней долгие годы, и эта работа превращается в постоянную.





Будут ли они к лучшему или наоборот? - Вот с какими вопросами мы сталкиваемся на пороге перемен и изменений в нашей жизни.





Как не боятся перемен: что для этого нужно?





Изменения это всегда страшно... Ведь мы так стремимся к стабильности. А стабильность и перемены - это абсолютно противоположные вещи. Стабильность - это наша зона комфорта. Когда все стабильно и понятно, то мы чувствуем себя спокойно и комфортно. И когда мы ощущаем это спокойствие, то дорожим им и боимся потерять его, - рассказывает психолог Наталия Колодяжная.





Мы боимся перемен, потому что боимся выйти из своей зоны комфорта, где нам хорошо.





И этот страх происходит от самого инстинкта самосохранения, когда безопасность важнее всего. Ведь мы не знаем перемены будут к лучшему или к худшему. И чем больше мы ценим свою безопасность и комфорт, тем больше боимся их потерять в случае каких-либо перемен или жизненных изменений.





Поэтому, для того чтобы научиться не бояться перемен нужно мыслить позитивно и в любых изменениях видеть не только отрицательное, но и положительное.





Поэтому, когда вы будете на пороге перемен и изменений, важно помнить 3 золотых правила:





1. Только выходя из своей зоны комфорта вы можете развиваться и достигать новых высот, иначе развитие и личностный рост невозможны.





2. Ничто не вечно. То есть любая кажущаяся нам стабильность может оказаться тоже временной. А шанса и возможности впустить перемены в свою жизнь тоже может уже не быть.





3. Все, что не происходит - все к лучшему. В любых изменениях всегда есть плюсы, а не только минусы. У её находить позитив во всем - это тот навык, который лучше всего помогает справиться с собственным пессимизмом.





Вспоминая эти правила, ваш страх перед переменами будет уменьшаться и вы сможете впустить перемены в свою жизнь.





Желаю вам позитивных перемен и процветания!



