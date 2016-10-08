Жизненные уроки, которые мы до сих пор не усвоили:

2. Ваше определение счастья отличается от определения других людей.То, что работает для Вас, необязательно должно работать и для них. Вы не мировой судья, чтобы судить принимаемые друзьями жизненные решения. Как говорится в одном известном библейском постулате: «Не судите, да не судимы будете».
3. Вы должны уметь постоять за себя. Мир полон злодеев, которые так и норовят захватить превосходство над Вами. Никто не может позволить себе быть беззащитным. Вам придется научиться быть упрямым и назойливым (в меру, конечно), чтобы получить то, что Вы желаете.
4. Сегодня Вас обожают, а завтра — уже нет. Человек — существо непостоянное. Мы ложимся спать влюбленными, а просыпаемся с чувством предательства. Иногда разрыв отношений может ничего для Вас не значить. А иногда это целая трагедия. В любом случае, после расставания впадать в депрессию по поводу своей непривлекательности и искать в себе недостатки — это пустая трата времени. У Вас будет еще множество шансов влюбиться! Единственная преграда на Вашем пути — это Ваш собственный страх перед новыми отношениями.
5. Вы не обязаны быть близки со всеми членами Вашей семьи. Если какие-либо коммуникации с семьей отравляют Вашу жизнь, в Ваших же интересах как можно скорее установить определенные границы такого общения.
6. Если Вы покупаете какой-то предмет одежды, который Вам не подходит по размеру, но Вы собираетесь использовать его в качестве стимула для похудения, — Вы никогда так и не будете носить его.
7. Постоянные угрызения совести и чувство вины по поводу совершения дурных делишек только лишний раз доказывают, что Вы будете делать их снова и снова.
8. Перестаньте завидовать людям, которые в Вашем возрасте успешнее, чем Вы. Направьте эту энергию на достижение собственных целей.
9. Чувство собственного достоинства — это один из величайших подарков, который Вы можете вручить себе. Но обрести его — куда сложнее.
10. Если Вы поймали себя на мысли, что постоянно теряете работу, друзей, важные отношения и связи, возможно, пришло время признать, что корнем всех проблем являетесь Вы сами?! Займитесь собой!
11. Вы никому ничего не должны. Если Вы будете думать обратное, то будете постоянно несчастны и недовольны жизнью.
12. Чтобы добиться чего-то в этой жизни, необходимо упорно трудиться.Если Вы хотите знать ответ на вопрос: «Почему у меня нет того, чего я хочу», Вам следует изучить свои рабочие привычки и манеру работы.
13. Переезд в другой город не спасает от всех несчастий. По крайней мере, в большинстве случаев.
14. Нет такого понятия как получение удовольствие от чувства вины. Многие, сами того не подозревая, любят помучить себя и лишний раз пострадать. Это нездорово.
15. Иногда лучше сначала сделать что-то, извиниться Вы всегда успеете.
16. Надо уметь вовремя остановиться. Например, уйти вовремя с вечеринки. Всем известно чувство, когда хочется продолжать веселиться еще и еще. Умейте уходить на пике. Если замешкаетесь, все веселье пойдет коту под хвост.
17. Кто не рискует, тот не пьет шампанского! Если Вы поняли, что Ваша работа Вас достала, просто увольтесь. Дайте волю своего внутреннему "Я"! Рискуйте, радуйтесь, живите по полной и будьте счастливы!