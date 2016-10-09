10 дыр, через которые утекает ваша сила





1. Незаконченные, не доведенные до конца дела.





Всякий раз, когда берешься за какое-то дело, начинаешь что-то, но до конца не доводишь, тратятся зря не только материальные ресурсы. В психике, как у компьютера, остается висеть незакрытый процесс, который не осознается, но все время пожирает внимание и силы.





Сюда относится: дать обещание и не выполнить, взять в долг, начать дело и бросить, взять на себя дел сверх силы.





2. Ложь другим и самому себе.





Когда человек лжет, ему приходится затрачивать уйму энергии на поддержание вымышленных образов. Кроме того, искривляется поток между чакрой горла и чакрой сердца. Потому говорят «кривить душой». От лжи она действительно искривляется.





Что следует искоренить: лицемерие, самообман, попытки казаться тем, кем не являешься.





3. Обиды, замкнутость и любые другие формы самоизоляции.





Человек — это открытая энергетическая система. И если его изолировать, он станет слабеть. Точно так же, как при блокаде города, порта или страны. Изолируй физически, экономически или даже информационно какой-либо объект — и он начнет чахнуть.





Когда это происходит: когда отказываешься от родственных связей, забываешь предков, пренебрегаешь родной землей и Родиной, от обиды на людей, жизнь или на что-либо еще. Когда человек не включен ни в какую общину или группу людей, это также ослабляет. Потеря связи с Богом или своим культурным эгрегором — это также потеря энергии.





4. Страх, недоверие, ненужная враждебность.





От страха и недоверия происходит то же самое, что и при обиде. Кроме того, зря расходуются энергетические ресурсы, ведь организм всегда в режиме войны и готов сражаться или убегать. Это выматывает.





5. Физические, эмоциональные или информационные перегрузки либо недостаток физических упражнений и контакта с природой, переохлаждение.





Когда человек нагружает себя работой или переживаниями сверх меры, это также быстро растрачивает его силы. На обработку мозгом информации уходит много энергии, на пустые переживания зря расходуются гормоны надпочечников, что приводит к почечной недостаточности.





6. Неправильный и недостаточный сон.





Если спать в неположенное или недостаточное время — организм не может полноценно восстановить свои силы во сне. Накапливаются токсины, сбиваются биоритмы, мозг перегружается неусвоенной информацией.





7. Переедание, интоксикация алкоголем, сигаретами, наркотиками.





Заставляет организм тратить ресурсы на обезвреживание и вывод токсинов. Перетруждает нервную систему, почки и кишечник.





8. Излишние разговоры, внутренний диалог в уме, суетливость.





Вам может это показаться незначительным, но на самом деле на речь уходит колоссальное количество энергии, часто зря. Это становится более ощутимым после практики молчания.





9. Болезни, незалеченные травмы и любые формы утечки энергии, вредные внешние обстоятельства, паразиты и энергетические вампиры.





Сюда относятся неприятные и вредные люди в окружении, геопатогенные зоны, промышленное загрязнение, травмы и другие повреждения.





10. Самый мощный канал растраты энергии — сексуальные излишества.





Низкая культура в области секса и непонимание сути происходящих процессов приводит к тому, что человек перенапрягает свои резервы, истощая себя частыми потерями семени. На их восполнение уходит просто колоссальное количество энергии. Подробнее об этом вы можете узнать из книг Мантека Чиа, на форумах, посвященных борьбе с онанизмом, ознакомившись с биографиями и судьбой порноактеров. Вред от этого вида пустой растраты энергии максимальный, но современная медицина скрывает этот факт.





P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание- мы вместе изменяем мир!



