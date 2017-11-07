Сила комплимента: как меняется выражение лица женщины? ФОТО

Турецкий фотограф Генч Мехмет, более известен под псевдонимом Кочевник без маршрута, застает людей врасплох, говорит магические слова, а потом снимает их на камеру. Свой проект он назвал Вы так прекрасны.





Идея проекта предельно проста, как и сами “магические“ слова. Звучат они так: “Вы так прекрасны“. Глядя на фото, нельзя не отметить, что результат получился великолепным.





Смелость дураков иногда может помочь вам принять самое важное решение в жизни“, – уверенно заявляет фотограф.





Геч Мехмет родился и вырос в городе Самсум (Турция), затем фотограф шесть лет работал в Стамбуле, пока не решился осуществить мечту – отправиться путешествовать и заняться фотографией.



