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Леди
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6 ноября 17, 12:06
Сила комплимента: как меняется выражение лица женщины? ФОТО
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Турецкий фотограф показал в новом фотопроекте, как меняется выражение лица женщины, когда она слышит комплимент.
Турецкий фотограф Генч Мехмет, более известен под псевдонимом Кочевник без маршрута, застает людей врасплох, говорит магические слова, а потом снимает их на камеру. Свой проект он назвал Вы так прекрасны.

Идея проекта предельно проста, как и сами “магические“ слова. Звучат они так: “Вы так прекрасны“. Глядя на фото, нельзя не отметить, что результат получился великолепным. 

Смелость дураков иногда может помочь вам принять самое важное решение в жизни“, – уверенно заявляет фотограф. 

Геч Мехмет родился и вырос в городе Самсум (Турция), затем фотограф шесть лет работал в Стамбуле, пока не решился осуществить мечту – отправиться путешествовать и заняться фотографией. 

Источник: ivona
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