Как стать счастливыми: пять правил Маргариты Сичкарь

В 2016 году в ежегодном рейтинге Индекс счастья, проводимом под эгидой ООН и Института земли Колумбийского университета, Украина заняла 123-е место из 157 стран мира. Для оценки показателя счастья эксперты используют уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соцзащиту, уважение прав и общественных свобод, а также размер пожертвований на благотворительность.





Как нам стать счастливее? На этот вопрос попытались ответить на одной из сессий Третьего форума директоров Дирижеры изменений. Своими лайфхаками и секретами счастья поделилась Маргарита Сичкарь - бизнес-тренер, автор мастер-классов и обучающих программ.





Самое интересное из выступления:





Счастливым быть не запретишь





Я считаю, что жизнь бесценна. Поэтому о счастье я начала задумываться еще в детстве. Будучи маленьким ребенком, часто задавалась вопросом: "Зачем я в этом мире?". Но когда спрашивала об этом взрослых, меня игнорировали. Важный для меня вопрос оставался без ответа, а я все глубже уходила в себя. Самое страшное - так было не только тогда, но происходит и сейчас. Детей не учат ценить время и быть счастливыми.





В наше время популярно проводить и посещать тренинги о счастье. Но зачастую лайф-коучи не понимают, о чем говорят. А главное - не излучают энергию, способную зарядить аудиторию. Ответить на мои вопросы, что же такое счастье и есть ли формула его достижения, смог буддистский монах Майкл Роуч. Он считает, что счастливым человек может стать, лишь придерживаясь пяти жизненно важных пунктов.





Формула счастья





Абсолютно счастливый человек - тот, кто соответствует следующим критериям.





Финансовая независимость. Сложно говорить о счастье, когда нечего есть. Мы живем в материальном мире, где без денег выжить сложно, а чаще всего невозможно. Когда человек может себе позволить не думать о деньгах, а его финансы работают сами на себя, он финансово независим. Мы должны понимать, что у всех есть собственные критерии оценки финансовой независимости, а за каждой из них - конкретная цифра. Те, кто могут сказать, сколько денег им необходимо для жизни в течение месяца, уже практически финансово независимы. Они могут посчитать, сколько стоит их финансовая независимость. Например, если человек понимает, что ему необходимо в месяц 100 000 грн, начинает рассуждать, как и где их заработать. Единственный законный выход - выгодно продать свои умения и навыки. Так запускается целый жизненный процесс.





База финансовой независимости: главное - научитесь отдавать!





- Всегда поддерживайте близких людей и не забывайте дарить им радость. Помните: они останутся с вами при любых жизненных обстоятельствах.





- Думайте о том, как сделать счастливыми ваших сотрудников и коллег.





- Ваши партнеры также должны быть счастливы, а вы - заинтересованы в их успешности.





- Обязательно помогайте незнакомым людям.





Важно рассказывать, как, где и чем вы помогли другим. Хороший пример заразителен. Кто-то да подхватит вашу инициативу, и мир станет добрее и счастливее. Самое интересное, после этого вам обязательно улыбнется удача, а деньги начнут липнуть к вам сами. Если бы все было по правилам, мы бы все были миллиардерами. Но таких людей не так много. Как оказывается, успех - дело не только случая и везения, но и нетворкинга, умения вдохновлять, вовлекать и притягивать.





Хорошие отношения с людьми. Главная составляющая формулы счастья - инвестиция в отношения. Для того чтобы найти рецепт счастья, ученые Гарвардского университета провели опрос кардинально отличающихся по финансовому состоянию людей за семьдесят: богатых и неблагополучных. Те, кто когда-то окончил Гарвард и кому было за 90, ответили, что самая главная жизненная ценность - отношения с близкими, а вот идейность в построении счастья не играет никакой роли. Нет добрых и злых людей. Есть счастливые и несчастные. Запомните: несчастный человек распространяет только несчастье. Но как с этим бороться? Главное - не игнорируйте и попробуйте понять причину его несчастного состояния. Есть такое понятие - эмпатия (умение прочувствовать человека, внутренняя настройка на одну с ним волну. - Ред.), и о нем необходимо рассказывать еще в школе. Люди должны учиться понимать проблемы других, уметь стать на их место.





Любите и будьте любимыми. Учитесь принимать и отдавать, благодарить и ценить. Главное - не критикуйте, а берегите и цените достоинства окружающих вас людей. Немецкий философ и психоаналитик Эрих Фромм написал целую книгу "Искусство любить". Он считает, что любить - это уметь отдавать. Помните, какая бы ни была любовь - к Родине, бизнесу, компании, другому человеку, - она базируется на четырех основных факторах: заботе, ответственности, понимании и уважении.





Внутреннее счастье. Это понимание смысла жизни и своей миссии. Для того чтобы достичь этого состояния, задавайтесь вопросом: "Что я могу отдать людям?". Я уверена, многие финансово успешные люди по ночам закрываются в своем кабинете и пьют 25-летний виски, потому что у них нет внутреннего счастья. Очень часто это происходит из-за того, что они не делятся своим состоянием с обществом. Хорошим примером для них может стать поступок китайского миллионера Сюна Шуихуа. Он снес все хижины в своей родной деревне и бесплатно построил каждому жителю по вилле. Важно понять: когда вы совершаете хорошие поступки по отношению к другим, к вам обязательно придет истинное счастье.





Влиять на этот мир, делая его лучше. Важно помнить: творя добро для одного человека или общества, вы делаете лучше целый мир.





О профессии будущего





Профессия будущего - это менеджер по счастью. Когда меня наняли работать с топ-менеджерами компании Мироновский хлебопродукт, я пришла к шокирующему заключению. 16 руководителей крупнейших подразделений компании с зарплатой от 100 000 грн были глубоко несчастны. Вся их жизнь упиралась в работу и семью. Им никто не подсказал, что можно расширить свой кругозор и попробовать сделать что-то для общества: построить коворкинг-пространства, школы, детские дома. Именно об этом должны думать люди, обладающие властью, связями и деньгами.





О мотивации





Людей всегда мотивирует результат. Но не через год или дольше, а тот, который можно увидеть уже в ближайшее время. Например, Королевство Бутан обратилось в Организацию Объединенных Наций с просьбой определять успешность страны не динамикой ВВП, а официальным показателем страны - коэффициентом Валовое национальное счастье. Сейчас все переводят в экономическую плоскость, а нужно - в пласт внутреннего человеческого счастья.





10 обязательных занятий на каждый день





Занимайтесь спортом - через некоторое время вы почувствуете прилив новых сил.

Часовая прогулка на свежем воздухе - каждый раз меняйте маршруты, вам откроются новые места в любимом городе, вы познакомитесь с новыми людьми.

Ведите свои финансы (доходы и расходы).

У вас должны доминировать позитивные мысли.

Каждый день старайтесь узнать что-то новое, читайте лайфхаки позитивных людей, слушайте классическую музыку.

Читайте книги - хотя бы 10 страниц в день.

10-15 минут в день занимайтесь хозяйственными делами.

Осваивайте новые навыки - танцуйте, рисуйте, пойте, учитесь быть ответственными.

Планируйте следующий день.

Анализируйте прожитый день (разбирайте успехи и неудачи, учитесь на ошибках).





Я во всем стараюсь видеть позитив. Если человек ищет грязь, рано или поздно она к нему обязательно прилипнет. Главное - не бойтесь улыбаться незнакомым людям. Просто попробуйте - и вы увидите колоссальные изменения не только в людях, но и в окружающей среде.







